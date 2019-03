Proti Bartošákovi? Zajímavé, těší se na pikantní sérii třinecký Hrubec | iSport.cz

„Je to zajímavý,“ nezastírá Šimon Hrubec. „Už jsem na to koukal, jak bylo předkolo. Říkal jsem si, ty jo, co kdyby to vyšlo? Co kdybychom si opravdu dali derbíčko s Bartesem (Bartošákem) proti sobě? Jsem rád, ty jo, no. Bude asi velký oříšek pro nás, ale máme v plánu přes Vítkovice přejít.“

Vyměnili jste si už na tohle téma nějaké zprávy?

„Teď už jsme si nepsali. Většinou si píšeme po každé sérii, po všem. Doteď jsme byli kamarádi, ale teď už je to play off. (usměje se) Samozřejmě vše v rámci fair play, ale není to na nějaké kamarádské psaní mezi sériemi. Myslím, že po sérii si zase v klidu můžeme napsat.“

Chodí za vámi třinečtí útočníci, jak na něj? Co by na Bartošáka mohlo platit?

„Těžko říct. Možná bych jej chválil... Ne, on je dobrý, ale vadí mu všechno, co vadí všem ostatním gólmanům. Když mu budeme stínit, tečovat před ním, může být v bráně kdokoliv. Tohle jsou góly, které se fakt těžko chytají. On není typ, co dostává laciné góly, takže budeme muset hrát tak, že se nebudeme před bránou bát. A dorážet to tam i s ním (usměje se) Každý gólman má nějaké slabiny, ale já bych byl rád, kdybychom si to rozdali férově a sportovně na ledě.

Sparta se ho pokoušela rozhodit psychicky, hrála na brankovišti hodně agresivně. Je tohle cesta? Jak moc je pro gólmana nepříjemné, když se to na něj v play off vše valí?

„To už je o povaze gólmana. Když je někdo explozivní, může jej to rozhodit. Já jsem ve své bublině, je mi všechno jedno, zajímá mě opravdu jenom puk. I tohle k tomu patří, nebudu se kvůli tomu přece nějak naštvávat. Nebo jak to říct.“

S Bartošákem jste se lépe poznali na reprezentačních akcích, on je asi trochu víc explozivnější než vy, souhlasí?

„Jo, to jste viděli i teď v předkole. Trošku se do něj zajelo a už tam chytaly saze. Nevím, jestli toho my budeme chtít nějak využít... To vše vyplývá ze hry. Nemyslím si, že by jej Sparta chtěla nějak sekat, ale prostě tam jsou emoce a vyplynulo to ze hry.“

Bude série o to zajímavější, že má Bartošák přijít po sezoně do Třince?

„Jo, tak k tomu se ani nemůžu vyjadřovat. Nesmím. Pojďme se soustředit na play off, na čtvrtfinále. A co bude po sezoně, bude po sezoně.“

Slyším, že máte trochu „nakřápnutý“ hlas, jste v pohodě?

„Tak to jste mi dal broučka, cítím se fakt dobře. (usměje se) Uvidím po prvním zápase, jaká je forma, ale já se cítím dobře. Fyzicky i psychicky. Možná mám chraplák, protože jsem párkrát zakřičel na tréninku. Ale to byly spíš povely, než že bych na někoho křičel. Možná proto chraptím trochu.“

Je tedy znát, že jde do tuhého? Že se láme sezona a každý se chce přes čtvrtfinále dostat?

„Je. Skoro bych řekl, že to je nejtěžší krok. Nastartovat se. Po čtvrtfinále to z každého týmu spadne. Pár play off za sebou mám a vím, že po každém čtvrtfinále to bylo... (naznačí hluboký nádech a výdech) Jo, udělali jsme první krok a teď se pojďme pobít o finále. Čtvrtfinále je skoro takové, že určuje, jestli byla sezona úspěšná nebo nebyla.“

Mají v tomto Vítkovice psychickou výhodu? Vítězné předkolo už mají za sebou, ale favoritem série jste teď vy?

„Těžko říct, slýcháváte to dokola, že mohou být rozehraní, my odpočatí... Může to být výhoda, nemusí to být výhoda, protože jim budou chybět síly. Derby je tak nevyzpytatelné. Ať byly Vítkovice nahoře a my dole, nebo naopak, tak přišlo derby a nepoznali jste, kdo je v tabulce nahoře a kdo dole. V tomhle duchu se bude odvíjet celé play off. Opravdu si myslím, že to je pade na pade. Nemyslím si, že jsme favoriti a nemyslím si, že by nás Vítkovice měly nějak zaskočit. Jdu do toho s touto myšlenkou a pocitem - že to je pade na pade.“