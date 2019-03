Liberec na pohodu… Kecat s nimi nebudeme, má jasno mazák Šmíd | iSport.cz

Před play off jste přemýšleli, zda vám bude trvat, než dvanáctidenní pauzu rozjezdíte. Nevypadalo to tak, po šestnácti minutách stav 3:0, takhle jste si to asi přáli, nebo ne?

„My jsme si před zápasem řekli, že speciálně první třetina musí být extrémně jednoduchá, hrát to k nim do pásma, napadat je, protože oni mají za sebou těžkou sérii se Zlínem, která je určitě stála nějaké síly. Naše góly nebyly úplně na krásu, ale vyvrcholily z tlaku do brány, na kterou jsme se snažili všechno hrát a hrnout to do ní. Góly nás na začátku trochu uklidnily a pak už to bylo psychicky jednodušší, nebyl tam ten tlak, který by přišel, kdyby to bylo první dvě třetiny bez gólu.“

Který gól byl podle vás zlomový?

„To se nedá takhle říci. Střídání za střídáním jsme si za tím šli, získávali jsme energii ze střídání předchozí lajny. Ať tam Filip (Pešán) poslal první nebo druhou lajnu, každá si odpracovala svoje. Makali jsme, hráli jsme poctivě, pokorně. Ale zase, byl to pouze zápas č. 1, zítra je hned další. Máme se však určitě od čeho odrazit.“

První tři liberecké góly byly de facto boleslavské, protože šlo o vlastní góly. Nicméně bez vašeho přičinění by nebyly…

„Samozřejmě. Jak říkám, náš plán byl co největší tlak do brány, všechno jsme házeli na ni, kluci do ní šli. Bylo tam hodně trafficu, buď to tam propadlo, nebo si to tam brankář srazil. Ale kdyby do toho ti kluci nešli, tak by to tam nespadlo.“

Běžela sedmá vteřina zápasu a hned přišla první liberecká přesilovka, to vám také hrálo do karet.

„Určitě. Pro ně to bylo nešťastný, ale jasně, přesilovky vám hned pomůžou, nakopnou vás. Měli jsme v nich dobré střely, ohrožení, měli jsme se od čeho odpíchnout.“

Boleslav se musí ve čtvrtek ukázat v úplně jiném světle, co od ní očekáváte?„Podívejte se na druhé série, zápasy jsou hodně vyrovnané. Co se stalo dnes, už je za námi. Boleslav se nebude chtít vzdát, půjdeme do toho, jako napoprvé. Je to o nás, stejně jako celou sezonu. Proto jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. Doufám, že to takhle bude pokračovat.“

Přestože jde o derby, moc vyhecované to mezi vámi hráči nebylo, že?

„Může to přijít, ale opakovali jsme si, že kecat s nimi nebudeme, to nemá význam. Musíme to ukázat na ledě a porazit je hokejově.“

