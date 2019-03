V Brně nabízí polévku se slzami pana Smoleňáka. Ten vtipkoval o provizi | iSport.cz

Na jedovatá prohlášení a různé průpovídky je vyhlášeným expertem Radek Smoleňák. Jeho jméno se dostalo i do nabídky jedné z brněnských restaurací. Jak vidíte sami, z obyčejné dršťkové polévky je rázem specialita.

Komeťácká dršťková, solená slzami pana Smoleňáka. Nedejte si…

Přísada do oblíbené polévky evidentně upomíná na zveřejněný povzdech hradeckého útočníka o tom, že extraligová pravidla určuje Libor Zábranský. Tento výrok bývalý reprezentační kapitán pronesl po prvním duelu (1:3), poté, co klíčový útočník Komety Martin Erat dostal milost od výkonného výboru Českého hokeje, v němž figuruje i šéf brněnského klubu a který hlasoval pro veteránův nástup do play off od prvního utkání.

Takže do Brna na dršťkovou a za necelých padesát kaček. Plus pečivo…

Dáte si, Radku? „Jasně, vezmu tam kluky na týmovou večeři. A hlavně očekávám provizi, když už na mně vydělávají,“ usmál se Smoleňák nápadu brněnských podnikavců.

SESTŘIH: Mountfield HK - Kometa Brno 0:5. Domácí padli i v druhém zápase, dvakrát se trefil Mueller 720p 360p REKLAMA