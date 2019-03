Mají lepší fyzičku? Nevím, na jakém jsou hokeji, vzkazuje do Olomouce Vráblík | iSport.cz

Pomyslíte někdy na to, že kdybyste zvládli dvě prodloužení, mohli jste být jinde?

„K tomu už se vracet nejde. Každý zápas nějak dopadne, přijde nový den a jde se do toho znovu. Všechno je zapomenuté, hraje se dál.“

Ukázal čtvrtý zápas, jak na Hanáky vyzrát?

„Ukázal. Dali jsme do toho všechno, musíme do toho jít příště zase stejně. Není na co čekat. Máme výhodu domácího prostředí, diváci nás poženou dopředu.“

Z rachotu, jaký panoval na olomouckém zimní stadionu vám hlava už netřeští?

„No, rachot tam dělali, ale bude to asi taky tou starší halou. Tam musí být rachot, i když hraje třetí třída.“

V čem je Olomouc z pohledu obránce nejvíc nebezpečná?

„Oni hrají jednoduše. Nehrají žádné velké kombinace, aby každý gól byl do Zlaté helmy. Hrají to do brankoviště, kam se sjíždějí tři. Pro obránce to je složitější. Ze středního pásma nastřelují puky, pořád jen bruslí, bojují, žádná velká myšlenka, to je nejhorší.“

Taky jsou hodně důrazní v osobních soubojích, tvrdí, že mají víc sil. Není to od nich taky součást taktiky?

„Neřekl bych, že mají lepší fyzičku. Nevím, jestli jsou na stejném hokeji jako my. Ale je to od nich vtipné. Samozřejmě je nesmysl, co vypustili. Nemyslím, že by měli víc natrénováno, to rozhodně ne. A když porovnáme naše hráče s jejich, máme podobné jako oni, se stejnou muskulaturou. Rozhodně nemáme někoho, kdo by vážil čtyřicet kilo a bál se do soubojů.“

Máte za sebou čtyři zápasy, a s Olomoucí jste se potkali v play off i loni. Našly by se dvojice, které po sobě navzájem jdou?

„Vyhecované to je, ale to bývá vždycky. A to víte, že kolem sebe týmy jen tak nejezdí.“

Za Plzeň hrajete svoje druhé play off, před rokem jste naskočil z čisté vody. Je v tom velký rozdíl?

„Člověk se na play off těší vždycky stejně, říká se, že to je jiná sezona. Ale minulý rok to bylo specifické. Hrál jsem play off v Budějovicích, pak jsme skončili. Po pěti nebo sedmi dnech jsem jel do Plzně a spíš čekal, že to dotrénuju. Nakonec jsem nastoupil. Tuhle sezonu jsem si odehrál i základní část.“

Před rokem jste vyhráli 4:1 na zápasy, nyní je série vyrovnanější. Jak může pomoct, že hrajete pátý zápas doma?

„Určitě je to jedině dobře, bude to pro nás výhoda. Musíme jí využít a vyhrát. Nic jiného si nepřipouštíme.“