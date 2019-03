Pour oplatil Frodlovi chválu. Při gólu měl zrovna hokejku mezi nohama | iSport.cz

Byl to od něj povedený gól. Puk v úvodu třetí třetiny přesně tečoval a rozjásal zaplněný stadion. Škodovka se dostala do klíčového vedení 1:0.

„Začalo to už ve středním pásmu, Míra Indrák to krásně zavel. Potom mi to Conor Allen dal před prázdnou bránu, já jsem se to snažil nějak tečovat. Nějak mezi nohama, ani nevím, jak jsem to dal,“ reagoval skromně 19letý útočník Jakub Pour.

Zpomalené záběry prokázaly, že to z jeho strany byl velmi šikovný manévr. Provedl to mazácky. Sám útočník je ale ještě neviděl. „Dostal jsem to na hůl, kterou jsem zrovna měl nějak mezi nohama,“ pousmál se. Pro tým, který předtím marně dobýval olomouckou bránu, to byl uklidňující moment.

„Užíval jsem si euforii. Na tribunách, ale i celkově,“ vykládal Pour, který loni odehrál v play off dva zápasy. To spíš byla epizodní role. Tentokrát už je pevnou součástí ofenzivy, v sezoně nastupoval vedle ofenzivních hvězd Milana Gulaše a Jana Kováře. I díky tomu nabral sebevědomí.

„Byla to skvělá zkušenost. Odehrál jsem s nimi spoustu zápasů. Jsou to nejlepší útočníci v extralize, můžu se od nich hodně učit,“ přiznal Pour, který v minulém utkání hrál s Jaroslavem Kracíkem a Miroslavem Indrákem. I jejich spolupráce šlapala.

Když ho veřejně Frodl před novináři pochválil, Pour mu to oplatil. „Musím Frodlíkovi poděkovat za tu chválu. Dneska to stálo i na něm. Udržel nulu, byla to od něj skvělá práce,“ vykládal. Někdejší slávistický brankář chytá první play off v extralize. Ve 22 letech. A i on si počíná zkušeně. Žádná vyjukanost na něm není patrná.

„Není na něm vůbec znát, že je to pro něj první play off. Drží nás. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ dodal Pour, jinak úspěšný mládežnický reprezentant.

Stihl pochválit i kapitána Milana Gulaše. Ten, i když mu zápas zrovna střelecky nevyjde, příkladně bojuje. Padá do ran, hecuje ostatní. „Je skvělé mít takového kapitána. Jde nám příkladem. Dává góly, blokuje střely. Jsme za takového hráče moc rádi,“ dodal Pour.

Další zápas čtvrtfinálové série, v níž zatím Plzeň vede 3:2, se hraje zítra v Olomouci. Škodovka má mečbol. Ale soupeř se nevzdává. To není jeho styl.