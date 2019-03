Němec po prohře v Olomouci: Upletli jsme z h***a bič. Neměli jsme na ně | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Olomouc - Plzeň: Obrat domácích! Prosadil se Skladaný, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co bylo špatně?

„Nástup do zápasu. Od začátku do konce jsme to absolutně nezvládli, nebylo tam od nás vůbec nic. Musíme se z toho sebrat a v sobotu doma ukázat, že na to máme, že jsme lepší než Olomouc a že postoupíme. Dneska jsme to nezvládli.“

Přitom jste to měli být vy, kdo je psychicky nahoře. Čím to bylo?

„Hledat příčiny je strašně těžké. Fakt nevím... Musíme to hodit za hlavu a zapomenout, protože to byl od nás katastrofální zápas. Možná každý dostal strach nebo jsme to podcenili. Jediný, kdo si zaslouží absolutorium, je Frodík.“ (brankář Dominik Frodl)

Co v sobotu?

„V sedmém zápase se může stát cokoliv. Víme, že se v něm dějí velké věci. To jsme si za kariéru dokázali už několikrát. My pevně věříme, že to zvládneme. Máme výhodu domácího prostředí a nic jiného než výhra pro nás neexistuje. Uděláme pro to všechno.“

Někdo tvrdí, že hrát rozhodující duel na svém stadionu není výhoda. Tlak je obrovský.

„Ježíšmarja, je to výhoda. Hrajeme doma před skvělými fanoušky, nebudeme nikam cestovat. Když k tomu přistoupíme od začátku líp než dneska, není se čeho bát. Víme, o co jde a necháme tam všechno.“

Olomouc vám dává zabrat, že?

„Se vší úctou k nim, technicky jsme na tom jako hokejisté líp. Ale oni opravdu hrají srdíčkem, týmově. To je zdobí celou sezonu, vlastně už několik sezon. Je to s nimi těžké, stojí to spoustu sil. Výborně bruslí, zblokují neskutečné množství střel.“

Vypadalo to, že po ledě létají. Mají fakt lepší fyzičku, jak tvrdí?

„To je subjektivní. Možná to vypadalo, že ano. Jenže to nebude v tomto, ale v nastavení hlavy. Možná tam hrála roli nezkušenost některých borců nebo nemotivovanost jiných. Bylo vidět, že jsme nebyli schopní hrát s pukem, báli se tvořit. Jenom jsme to odpalovali. Olomouc nás přehrála. Objektivně jsme na ni neměli.“

Přitom jste dali první gól. Nepomohl vám?

„Jak se říká, upletli jsme z hovna bič. Možná nás to ještě víc ukolébalo a je ještě víc nakoplo. Pak už neměli co ztratit, šli do toho. Dostali jsme dva rychlé góly a sesypali jsme se.“

Na konci už jste zase přitlačili. Můžete se od toho odrazit?

„V posledních minutách už jsme se připravovali na další zápas. Malinko jsme se uvolnili a zase to bylo hokejové. To už jsme zase my neměli co ztratit.“

