Reichel o Pastrňákovi: Pořád má hlad po gólech a to je jeho deviza | iSport.cz

Před sedmi lety Milan Michálek a Radim Vrbata nastříleli v NHL 35 gólů, Pastrňák je překonal. Co tomu říkáte?

„Prožívá výbornou sezonu. Škoda zranění, které prodělal. Nedávno jsem viděl Boston hrát, tehdy ještě nenastoupil a mužstvu hodně chyběl. Myslím, že si odpočinul a do finiše bude mít sílu. Je hlavně důležité, že nezapomněl střílet góly a svému týmu může pomoct. Vypadá to, že hned v prvním kole půjdou na těžkého soupeře. Proti Torontu budou Bruins Pastu hodně potřebovat.“

Nemyslíte, že nucená přestávka Pastrňáka ještě víc nakopnula a dohání, co se dá?

„Pořád je nejlepším střelcem týmu, i když kvůli zranění přišel o šestnáct zápasů. Ale to myslím, že není jeho priorita. Jde o to, aby byl zdravý a dal se do kupy před play off. Základní část končí za pár dní a potom začne to, kvůli čemu tam to hráči jsou. Aby získali Stanley Cup.“

V průměru gólů vstřelených na zápas je v lize třetí. To taky o něčem vypovídá…

„Kdyby neztratil ty zápasy, mohl být ještě jinde, ale to se nedá ovlivnit. Tak to musíte brát.“

Jak je důležité, že přestal střídat spoluhráče, tedy pokud nebyl zraněný Bergeron, že nastupuje s ním a Marchandem v útoku, kde o sobě vědí a dokážou si vyhovět?

„Určitě hodně. Vůbec celé mužstvo nebo jeho jádro zůstává delší dobu pohromadě, znají se. Tým Pastu taky už jinak bere. Vědí, že je střelec a zapomenou, že se třeba někdy nevrátí. Ale když přijdou chvíle, kdy ho mužstvo potřebuje, on ty góly dá. Rok, dva zpátky ho natírali, že se nevrací a podobně. Teď je v úplně jiné pozici, prospělo mu, že střílí góly a táhne mužstvo.“

Bylo důležité, že na něj v Bostonu vsadili víceméně hned?

„Někdo to má v tomhle směru jednodušší, někdo složitější. Důležité je, že to ten hráče nezabalí. Jakub Vrána strávil dva roky na farmě, vydržel to a v téhle sezoně konečně začal ve Washingtonu hrát, nasazují ho na přesilovky, dal přes dvacet gólů. Věří si a to ten hráč potřebuje. Je to mladý kluk, ročník 96 jako Pastrňák. Záleží, do jakého mužstva se dostanete, jak je nabité, jaká šance se tam otevírá. Jestli trenér tomu hráči dá šanci hned nebo řeknou, že počkají a vychovají si ho. Takhle to udělali s Vránou, nějakou dobu to trvalo. V každém klubu na to mají jiný pohled.“

Pastrňák přišel do Bostonu ve správnou dobu…

„Přišel v dobrou dobu do kvalitního mužstva, dostal šanci a využil ji.“

Kam až se může posunout?

„Záleží jenom na něm. Může patřit k hlavním lídrům. Už nemusí řešit smlouvu a podobné věci, jde o to, aby pořád střílel góly, aby mu to vydrželo. Svoji pozici musí neustále potvrzovat a posilovat. Jednou z něj může být jeden z nejlepších hráčů NHL.“

Zůstane pořád především střelec?

„Chvíli bude dávat hlavně góly. Myslím, že mu to vydrží, a kdyby to takhle dotáhnul třeba do třicítky, možná pak bude víc nahrávat. Ale teď má hlad především po gólech a to je jeho deviza. Taky mu musí vydržet zdraví. Jak z toho člověk jednou vypadne, je pak těžké se vracet.“