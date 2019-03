Na dresu krev, v obličeji šrámy. Kousali jsme, na tým jsem hrdý, říká Švrček | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:28. Pour, 05:43. Gulaš, 10:49. Kodýtek Hosté: 28:54. Nahodil, 57:26. Švrček Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Jones, Pulpán, Čerešňák, Allen, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Indrák (A) – Kantner, Nedorost, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Konrád (11. Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Matai – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – J. Káňa, Kolouch, Holec. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Lhotský, Svoboda Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6888 diváků

Favorita jste potrápili, stejně vám ale začíná dovolené. Jaké jsou ve vás pocity?

„Zklamání. Jednoznačně zklamání. Bohužel jsme do zápasu vstoupili strašně, pak jsme se to snažili dotahovat. Náš výkon se nám pak podařilo zlepšit, ale vytoužený třetí gól se nám dát nepodařilo. Prohráli jsme. Až na první zápas a tuhle první třetinu to byla vyrovnaná série. Určitě nečekali, že budeme klást takový odpor.“

Přišlo mi, že vás opustilo to, co vás v celé sérii zdobilo nejvíc: bezchybnost v obraně, minimum individuálních chyb a kiksů.

„To říkáte přesně. Nerozebírali jsme si hráče, dělali jsme velké hrubky. Prvních deset minut jsme z toho vypadli úplně všichni, stálo nás to postup.“

Nebylo po vynikajícím šestém duelu sebevědomí trochu moc nahoře?

„To si nemyslím. Koncentrovali jsme všechny síly na sedmý zápas, hlavy jsme nastavili dobře. Vstup nám ale prostě nevyšel, nic bych za tím nehledal.“

Plzeň - Olomouc: Kuriózní gól! Švrček snížil střelou přes celé hřiště, 3:2 720p 360p REKLAMA

V 58. minutě jste dal snižující gól, trefil jste se přes celé hřiště z vlastního obranného pásma. Jak jste svou branku viděl?

„Dostal jsem přihrávku bek-bek, viděl jsem, že naši dva útočníci jsou v nájezdu do pásma. Byl jsem hrozně daleko, ale chtěl jsem to zkusit vypálit na bránu, aby to od gólmana vyletělo někam k našim hráčům. Nakonec to skočilo tak šťastně, že z toho byl rovnou gól. Stejně ale nebyl nic platný.“

Na detailní hodnocení je ještě brzy, ale přesto, jak hodnotíte celou sezonu? Šesté místo, přímá účast ve čtvrtfinále, krůček od semifinále.

„Tohle všechno teď zní hezky. Sezona to špatná určitě nebyla. Na začátku jsme si říkali, že prostě musíme být do desítky. Nakonec to vyšlo rovnou do šestky. Nikdo si ale neříkal, že už máme splněno. Na Plzeň jsme si věřili, chtěli jsme ji porazit a jít dál. Bohužel to neklaplo.“

Plzeň - Olomouc: Frodl vytáhl fantastický zákrok při dorážce Irgla 720p 360p REKLAMA

Jste na tým, za to co dokázal, hrdý?

„Stoprocentně. Před Plzní smekám klobouk, stejně tak ale oni musí smeknout před námi. Podívejte se na náš tým: skvělý gólman, Zbyňa Irgl se super kariérou a pak prostě parta bojovníků. Celou dobu jsme byli soupeři zakouslí v lýtkách, hráli jsme tvrdě, agresivně, měli s tím problémy.“

Vy osobně jste se Plzeňským dostal pořádně pod kůži. Byl to váš hlavní cíl?

„Ano. Museli jsme takhle hrát, všem se nám to dařilo. Chtěli jsme, aby je to proti nám nebavilo, byli otrávení. Podle toho, co jsme si řekli na ledě, nikdo z nich proti nám nakonec fakt nechtěl hrát.“

Na obličeji máte šrámy, dres od krve, sem tam díra. Jak moc celá série bolela?

„Myslím, že bolela oba týmy. Šrámy v hubách, na žebrech… k play off tohle patří. Tak to má být.“

Plzeň - Olomouc: V závěru druhé třetiny se strhla hromadná šarvátka 720p 360p REKLAMA