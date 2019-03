Asi nevidím na levé oko, smál se Frodl. Dostal gól přes celé hřiště | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:28. Pour, 05:43. Gulaš, 10:49. Kodýtek Hosté: 28:54. Nahodil, 57:26. Švrček Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Jones, Pulpán, Čerešňák, Allen, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Indrák (A) – Kantner, Nedorost, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Konrád (11. Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Matai – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – J. Káňa, Kolouch, Holec. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Lhotský, Svoboda Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6888 diváků

V první třetině na vás téměř nic nešlo, mohl byste jít klidně na párek. Jaké to bylo?

„Nevím přesně, kolik střel tam bylo. Ale každý gólman vám řekne, že tím je to horší, když v zápase vůbec není. Čekáte, kdy soupeř ujede, bude mít nějakou šanci. Zrovna Olomouc dala v téhle sérii, když to tak řeknu, plno ušmudlaných gólů. Naštěstí jsme první třetinu zvládli 3:0, lepší začátek jsme si nemohli přát.“

Podobných utkání jste v sezoně zažil dost, že?

„V mnoha zápasech jsme byli jasně lepší, týmy jsme přehrávali, takže toho moc nebylo. Ale já jsem tušil, že to Olomouc nezabalí a že v průběhu něco přijde.“

Plzeň - Olomouc: Kuriózní gól! Švrček snížil střelou přes celé hřiště, 3:2 720p 360p REKLAMA

Měli jste i další šance, mohli vést vyšším rozdílem. Tušil jste, jaké z toho bude drama?

„Jo, mohli jsme odskočit, strašně jsem si přál, abychom dali čtvrtý gól. Myslím, že to by Olomouc zlomilo. Ale gólman zachytal dobře, už nám tam nic nespadlo. A my jsme byli v situaci, že jsme gól za každou cenu dát nepotřebovali. Hlavně jsme ho nesměli dostat. Inkasovali jsme dva, ale na vítězství to stačilo.“

Co tedy řeknete k tomu druhému?

(směje se) „No tak, co k tomu mám říct? Nevidím asi na levé oko. Nebo to ledař špatně urolboval. Dvakrát to skočilo a šlo to nechytatelně na beton. Hrozný gól, ale pak jsme to naštěstí neskutečně zvládli u nich v rohu a tentokrát zaslouženě vyhráli.“

Vnímal, že fanoušci začali hned skandovat vaši přezdívku, aby vás podpořili? Vyhnal jste to hned z hlavy?

„Slyšel jsem to. Za to jim hrozně děkuju, ale snažil jsem se soustředit dál, pořád zbývalo dvě a půl minuty. A říkal jsem si: ‚Ty vole, teď to prostě nesmíš dostat, abys nevypadal jako blbec.‘ Modlil jsem se, aby to kluci došmrdlali u nich v rohu. A naštěstí jo. Aspoň se do mě můžou další týden kvůli tomu obouvat.“

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 3:2 720p 360p REKLAMA

Převedl jste taky pár skvělých zákroků, třeba proti Zbyňku Irglovi. Byl to jeden z těch nejtěžších?

„Asi jo. Oni zase moc gólovek neměli. Ten puk se nějak odrazil na beton, já se roztáhl. Kotouč byl u betonu, takže on to nemohl ani zvednout, jedině že by to tam nějak doklepl. Měl jsem tam taky hned beka, víceméně žádnou dorážku tam pak už neměl.“

Jaké jste vůbec měl pocity před sedmým zápasem?

„Abych byl upřímný, už večer jsem se strašně těšil, byla tam ovšem i špetka nervozity. Převládla natěšenost a tak by to i mělo být. Ne nadarmo se říká, že sedmé zápasy jsou nejhezčí, co v hokeji může přijít. S tím buly to spadne a jak jsme dali tři góly, věřil jsem, že už to uhrajeme.“

Věděl jste, že Plzeň zatím všechny sedmé zápasy vyhrála?

„Četl jsem to večer na Twitteru. Ale to je statistika, týmy jsou úplně jiné. Jsem jenom rád, že máme taky ten sedmý ze sedmých zápasů dobře zvládnutý.“ (usměje se)

Teď jdete na Třinec, jaký to bude soupeř?

„Asi hokejovější, bude to úplně jiná série. Olomouc však zaslouží poklonu, bylo to neskutečných sedm zápasů, ani jeden nebyl od začátku jednostranná záležitost, samé velké bitvy. Třinec je ofenzivnější, asi se čeká, že se bude víc hrát hokej. Jenže tohle je play off, řezat sed budeme taky. Čekám opět hodně těžkou sérii. Doufám, že jsme se tímhle nakopli a budeme hrát minimálně jako dneska sedmý zápas. Pak se může stát cokoli. A já věřím, že můžeme jít daleko.“