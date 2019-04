Souboj stratégů Pešána a Zábranského: Co o sobě řekli a v čem jsou stejní? | iSport.cz

Český hokej vám z rukávu nevysolí tuny stratégů, mezi zdejšími mantinely se nachází poskrovnu koučů, o nichž s klidným svědomím můžete říci: To jsou šéfové. A s tím, co umí, mohou překročit i státní hranici. Ne do Polska či Slovenska, mnohem dál. Dva by se našli, i když rozdíl tu je: Filip Pešán ambice zahraničního uplatnění jednoznačně má, Libor Zábranský vzhledem ke své vytíženosti a vztahu ke Kometě (zatím) nikoli. Další věc mají společnou určitě: hráči za nimi jdou, věří jejich práci.

Projděme si výsledky jejich počínání. Pešánův Liberec bral titul 2016, dva následující roky se křepčilo v Brně v Zábranského režii. Severočeši počínaje ročníkem 2015/16 třikrát vyhráli základní fázi soutěže, pod Špilberkem zase prokázali fantastickou připravenost na play off, kdy oponenti víceméně přihlíželi brněnské jízdě. V Třinci a Plzni nebudou souhlasit, nicméně nálepka předčasného finále tu docela sedí.

Očekávejte přehlídku nezvyklých tahů a překvapení. Záleží na vývoji série, ovšem vezměte jed na to, že Pešánův realizační tým se nachystal na každou situaci. V tom je mozek liberecké organizace puntičkář. Lpí na detailech, které jsou mnohdy klíčem ke kódům celé série, tedy i sezony. Obklopil se lidmi produkujícími nápady a hledajícími řešení. Věta, že něco nejde, neexistuje.