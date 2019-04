Umí bitky i góly. Tvrdý Američan Allen pomáhá Plzni do finále extraligy | iSport.cz

Vytáhlý blonďák je mimo led usměvavý sympaťák, ale na hřišti do toho jde tvrdě a dovede být rapl. Hokej v jeho podání je plný emocí. „Pomáhá mi to dostat se víc do zápasu, chci vyhrávat,“ tvrdí Conor Allen.

Zprvu sbíral hlavně tresty, ovšem s devíti trefami nakonec patřil mezi pět nejlépe střílejících obránců základní části. Ve čtvrtfi nále play off srovnal v prvním utkání olomouckého Jana Káňu, ve třetím dostal desítku, taky si něco vysvětloval s Janem Švrčkem. Zároveň však gólem a asistencí rozhodl čtvrtý i pátý duel. Teď míří do semifinále proti Třinci.

Co očekáváte od příští série?

„Mají vyrovnané, šikovné mužstvo, v základní části jsme s nimi sehráli dobré zápasy. Olomouc byla určitě jiný soupeř než oni, ale těžko předvídat, jestli to bude jiné, podobné nebo stejně tvrdé. Tohle je play off . Jde o hodně, každý chce vyhrát a tomu podřídí všechno. Zápas číslo jedna naznačí víc.“

Poslední vzájemný zápas v Plzni provázely vypjaté emoce. Myslíte, že to bude pokračovat?

„Víme, jak chceme hrát, a zrovna tohle byly emoce, které nebyly efektivní. Musíme je namířit správným směrem, ke svému výkonu, aby pomáhaly a neobracely se proti nám. Tak, jak jsme to předvedli v sedmém utkání s Olomoucí. Pro nás to byl velký zápas, od něj se můžeme odrazit.“

I vy jste několikrát předvedl, že se umíte rozohnit. Pomáhá vám, když jste pořádně nahecovaný? Potřebujete to pro svůj výkon?

„Někdy to bylo maličko přes čáru, přehnal jsem to a vybuchnul. To jsem pak křičel na rozhodčí a dělal různé věci. Záleží i na vývoji zápasu. Na vině byla zpočátku taky nedorozumění, s rozhodčími jsme se někdy nechápali, každý si určitou situaci vysvětlil jinak. Takže abych předešel konfliktům, přestal jsem v jednu dobu mluvit úplně. Vím, že se občas potřebuju krotit. Na druhou stranu jsem emotivní, rád hraju v emocích, pomáhá mi to dostat se víc do zápasu. Chci vyhrát a udělám pro to všechno. Samozřejmě, nesmí se to přehánět.“