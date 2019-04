Vrána o palbě Gulaše s Kovářem: Nemůžeme hrát takhle naivně! | iSport.cz

Bylo to tedy spíš o vás?

„Samozřejmě, výkon z naší strany nebyl optimální. Plzeň je kvalitní mužstvo na to, abychom jim to takhle usnadnili. Naší hry využili a proměnili šance. My jsme nebyli úspěšní v podstatě v ničem, dali jsme jen jeden gól a ještě z nájezdu.“

Určil výkon první gól?

„Je nepříjemné, když se druhý tým dostane do vedení. Pořád to bylo 1:0, my jsme nevyužili pár příležitostí. Pak odskočili na 2:0, ale pořád byl zápas hratelný. Nevyužili jsme přesilovky, měli jsme tam pět na tři (71 vteřin). To rozhoduje zápasy a nezvládli jsme to.“

V taktickém plánu bylo jistě zaměřit se na Gulaše s Kovářem a stejně rozhodli zápas...

„Všichni víme, že to jsou kvalitní hráči. My si nemůžeme dovolit hrát takhle naivně. Takoví hráči toho využijí. Určitě si na ně musíme dávat pozor. Kdybychom hráli to, co jsme si řekli, nebo víc zodpovědně, tak by se do těch příležitostí ani nedostali.“

Tušíte, jak na ně ve druhém utkání?

„Samozřejmě zlepšit nasazení, prostě hrát svou hru. Pokusit se být víc produktivní, dát nějaký gól, pokud možno dostat se do vedení. A vrátit se ke hře, kterou jsme předváděli v první sérii. Nemyslím si, že by nás Plzeň něčím překvapila. Věděli jsme, že je to kvalitní tým, nikdo si nemyslel, že je přejedeme, že to budeme mít jednoduché. Bylo to vidět. A tím, že jsme nepředvedli to, co jsme chtěli, jsme jim to jenom usnadnili.“

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 1:4. Škoda má první výhru, řádili Kovář s Gulašem 720p 360p REKLAMA