Dvě výhry? Euforie, ale musíme to krotit, říká Čerešňák. Doma bude peklo! | iSport.cz

Do semifinálové série jste vstoupili úžasně. Že si z Třince povezete dva body, jste asi nečekali, že?

„To rozhodně ne. Chtěli jsme tu urvat aspoň jeden bod, za dva jsme strašně rádi. Po dlouhé sérii s Olomoucí jsme zůstali v zápasovém tempu, dobře naladění. Budeme chtít přenést euforii i do domácích zápasů.“

Jak velkou součástí herního plánu je vysoké napadání beků Třince?

„Vždycky je to o instinktu těch prvních útočníků nahoře. Když mají šanci získat puk, jdou po něm. My obránci musíme dobře číst hru, celé to máme hodně o bruslení.“

Jak se změní dynamika série? Oceláři u vás příště musí vyhrát za každou cenu.

„Sám jsem na to zvědavý! My to hlavně nesmíme podcenit, musíme si hrát dál svoji hru. Čekám, že se zvednou, půjdou do nás agresivněji. Bude to o prvním zápase, pak se může stát všechno.“

Jak bude těžké udržet v hlavě pořád mód maximální dřiny?

„V autobuse si můžeme ty dvě výhry užít, pak to ale končí. Do každého zápasu musíme vstoupit koncentrovaně. Euforie bude, ale máme dva dny na to, abychom se zase uklidnili a pokračovali v práci.“

Jsou Oceláři pro vás obránce těžším soupeřem než Olomouc?

„Asi ano. Mají v týmu hvězdná jména, umí to s pukem, hrají si s ním. Olomouc do toho šla vyloženě silově. Každý ten tým je úplně jiný. V Třinci si musíte dávat pozor na každého jednoho útočníka, mají opravdu šikovné hráče.“

Zatím je ale pouštíte do minima šancí.

„Dodržujeme perfektně taktiku. Víme, že jsou nebezpeční z protiútoků, dáváme si na to bacha. Nevymýšlíme hlouposti, neztrácíme puky. Když už, tak se všichni poctivě vrací. Všechno je to o bruslení. Hrajeme to celý rok, šlo nám to.“

Oba zápasy jste na svou stranu přetáhli v podstatě už v první třetině. Ve středu i ve čtvrtek jste úvodní část vyhráli 2:0. Lámou se utkání už tam?

„Řekl bych, že ano. Každý zápas se snažíme mít dobrý začátek. Máme super první lajnu, která to vždycky od prvního střídání nakopne. My se jich snažíme chytit, navázat na to a jít za nimi. Zatím to funguje. Je důležité, že se nám pokaždé povedlo dát první gól.“

Jak se těšíte do vlastní arény před své fanoušky?

„Moc! Celou sezonu jsou fantastičtí. Určitě bude vyprodáno, bude to peklo!“

