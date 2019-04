Zaťovič po vítězném dramatu: Chtěli jsme to urvat za každou cenu | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Kometa: Důrazný Orsava dorazil kotouč za Willa, gól posvětilo video, 2:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Takže to byla velká úleva po řadě promarněných početních výhod?

„Měli jsme v prodloužení hodně přesilovek, nedali jsme žádnou. Takže tohle je takové zadostiučinění. Vyhráli jsme druhý zápas. Řekli jsme, že ho prostě urveme, což se nám povedlo. Teď máme dva dny odpočinku, nachystáme se na domácí zápasy.“

Jak moc vás trápilo, že vám početní výhody nešly?

„Ne, že bychom to měli v hlavě, ale bylo to frustrující. Víme, co hrát, ale vždycky se to odrazí špatně, nebo odskočí. Na to se nedá vymlouvat, ale celkově jsme zvládli zápas, což je důležitý.“

V jednu chvíli jste neobvykle nasadili i pět útočníků…

„Chtěli jsme to urvat za každou cenu, věřili jsme si. Jsme rádi. Ale bereme to s pokorou, jdeme dál, doma se pokusíme vyhrát obě utkání.“

V sezoně jste početní výhodě s pěti forvardy až tolikrát nehráli, že?

„Nevím, ale asi opravdu moc ne, protože Martin Erat nehrál. Ono se to týká hlavně jeho, že tam naskočí.“

V čem byl při přesilovkách problém?

„Musíme více střílet. Bylo vidět, že když to jde na bránu, jsou z toho závary a šance. Bohužel jsme to nedělali. Doma se na to podíváme, musíme to změnit.“

I tak jste to nakonec zvládli, ukázala se vaše psychická síla?

„Vůbec nepodceňuju soupeře, je hrozně silný. Věděli jsme, že máme sílu to urvat. A potom si dva dny odpočineme. Jdeme dál. Jsme každopádně rádi.“

Liberec - Kometa: Americký sniper Mueller rozhodl zápas bombou z mezikruží, 2:3pp 720p 360p REKLAMA

Byla by velká nepříjemnost prohrávat 0:2? V play off jste to za poslední dva roky nepoznali.

„V Třinci jsme prohráli loni ve finále taky první zápas, tak jsme si řekli, že to uděláme stejně. Že vyhrajeme ten druhý. Naštěstí to vyšlo. Samozřejmě, kdybychom jeli domů za stavu 0:2, tak nám nezbývá nic jiného než dva vyhrát a bylo by to zas 2:2. Teď to musíme doma potvrdit.“

Je vidět, že proti vám stojí hodně silný soupeř, že?

„No jasně, vyhráli základní část, něco umějí, to je bez debat. Ale my jsme taky dobře připravení, takže to bude boj až do konce.“

Co říkáte na další výborný výkon gólmana Marka Čiliaka?

„To je stálice, klíčová postava týmu. Jsme za to rádi, že mu to jde. Snažíme se mu všichni pomáhat, je tam hodně zblokovaných střel.“

Oba zápasy šly do prodloužení, kolik to stojí sil?

„Hodně. Ale jsme na to připravení, dáváme si rychlé cukry. Věděli jsme, že to bude dlouhý zápas. Fyzicky jsme na to nachystaní.“

Jak mohou vypadat domácí zápasy?

„Uvidíme, určitě se nachystáme. Poženou nás lidi, bude plný barák, to bude peklo.“

I v Liberci byla výborná atmosféra.

„Byla. Ale u nás bude lepší!“

SESTŘIH: Liberec - Kometa 2:3pp. Hosté srovnali sérii, dělovkou rozhodl Mueller 720p 360p REKLAMA

Liberec - Kometa: Bartejs se vzteká, byl vyloučen dvě minuty před koncem za vyhozený puk Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného