SESTŘIH: Kometa - Liberec 3:2pr. Drama rozsekl v prodloužení Plášek | iSport.cz

Kouč Komety Libor Zábranský udělal oproti třetímu duelu dvě změny v sestavě. V obraně nahradil Baranku Barinka a v útoku Kratochvíl Köhlera. Úvodní dějství ale patřilo Liberci. Kometa se sice ubránila při Malcově trestu, ale v sedmé minutě Bílí Tygři otevřeli skóre a i ve čtvrtém utkání série jako první vedli.

Hudáček po průniku po pravé straně předložil puk před prázdnou branku Birnerovi, který si připsal šestý gól v letošním play off a vládne tabulce střelců. Bílí Tygři byli i nadále aktivnější a další možnosti měli Ordoš, Vlach či Jelínek. V závěru druhé části se hosté ubránili při Birnerově trestu, kdy mohl vyrovnat Mueller.

V úvodu druhého dějství zahrozil Lakatoš. Při Redenbachově vyloučení putoval na trestnou lavici za dalších 63 sekund i Ševc a Kometa hned po 15 sekundách přesilovou hru pěti proti třem využila. Orsava nabil mezi kruhy Zaťovičovi, který střelou na Willovu lapačku vyrovnal.

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 3:2pr. Obrovské drama rozsekl v prodloužení Plášek 1080p 720p 360p REKLAMA

Vzápětí šel Zaťovič pykat, ale domácí se ubránili. Před polovinou utkání při hře čtyř proti čtyřem minul v dobré pozici brněnský Michálek. Po Vondráčkově faulu se ale Kometa musela bránit ve třech proti čtyřem a inkasovala. Kvapil nahrál z levého kruhu na pravý Filippimu, který překonal přesouvajícího se Čiliaka.

Liberec se vzápětí ubránil při Hanouskově vyloučení. V 39. minutě měl možnost na vyrovnání Plášek poté, co Ševc u mantinelu nezkrotil skákající puk, ale jeho bekhendové zakončení Will ukryl mezi betony. Po Willově vyhození puk mimo led měli domácí další početní výhodu, ale přerušil ji Orsava, který nejdříve trefil střelou Dernera a pak při snaze vydolovat puk jej hokejkou fauloval.

Ve třetí třetině se Kometa tlačila za vyrovnáním. Při Birnerově trestu ale Will kryl dva tvrdé pokusy Muellera a také ránu Orsavy. Ve 49. minutě měl další možnost Štencel, ale Filippi v souboji se Zaťovičem posunul branku.

Vzápětí už ale v přečíslení po Holíkově přihrávce zamířil přesně nad Willovo levé rameno Bartejs, který si připsal první bod v letošním play off. Další příležitost domácích měl Plášek, na druhé straně Čiliak kryl Lakatošovu možnost.

Duel dospěl do nastavení, v kterém po 82 sekundách rozhodl z úniku Plášek. Ve svém třetím utkání v play off extraligy vstřelil první branku.

Ohlasy trenérů:

Kamil Pokorný (Brno): „Zápas přinesl stejný hokej jako ty zápasy předtím. Je to extrémně vyrovnané. I když jsme dneska měli horší půlku zápasu, pod tlakem stavu 1:2 v zápase a 1:2 v sérii je strašně složité to otočit. Kluci zaslouží za poslední třetinu obrovskou pochvalu. Dostali jsme se v ní zpátky do zápasu díky pohybu a časté střelbě. V prodloužení je to o štěstí, ale za tu poslední dvacetiminutovku se přiklonilo k nám a my jsme strašně rádi, že jsme na domácím ledě mohli potěšit diváky a srovnali jsme stav série na 2:2.“

Filip Pešán (Liberec): „Byl to další extrémně vyrovnaný zápas, který rozhoduje každý malý detail a každá malá chybička. Myslím, si, že zápasu strašně moc ublížila fáze, kdy oba dva týmy věděly, že kdo spadne na led, tak dostane přesilovku. Oba dva týmy si nesmyslně o přesilovky říkaly, až to někdy na obou stranách bylo trapné. Myslím si, že je to věc, která kazí tuto sérii, která je naprosto férová a vyrovnaná. A myslím si, že bude vyrovnaná až do posledních vteřin.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:36. Zaťovič, 48:56. Bartejs, 61:22. Plášek ml. Hosté: 06:51. Birner, 29:40. Filippi Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, Štencel – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., M. Erat, Orsava – Mallet, Kusko, P. Kratochvíl – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Lakatoš. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Klíčové momenty zápasu:

Kometa Brno - Liberec: Plášek unikl libereckým obráncům a rozhodl prodloužení, 3:2 1080p 720p 360p REKLAMA

Kometa Brno - Liberec: V závěru utkání pracovaly emoce, pustili se do sebe i Ševc s Eratem 1080p 720p 360p REKLAMA

Kometa Brno - Liberec: Po souboji Malce s Vlachem byl zraněn fotograf 1080p 720p 360p REKLAMA

Kometa Brno - Liberec: Bartejs přesnou střelou vyrovnal na 2:2 1080p 720p 360p REKLAMA

Kometa Brno - Liberec: Filippi přesnou střelou vrátil hostům vedení, 1:2 1080p 720p 360p REKLAMA

Kometa Brno - Liberec: Zaťovič ve dvojnásobné přesilovce vyrovnal na 1:1 1080p 720p 360p REKLAMA

Kometa Brno - Liberec: Po parádní Hudáčkově přihrávce se prosadil Birner, 0:1 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH 3. zápasu:

SESTŘIH: Kometa Brno - Liberec 1:2. Poslední gól zápasu vstřelil Vlach 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH 2. zápasu:

SESTŘIH: Liberec - Kometa 2:3pp. Hosté srovnali sérii, dělovkou rozhodl Mueller 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH 1. zápasu: