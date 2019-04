Pešán (nejen) o simulování: Pryč s ním! Venku nám to nikdo nebaští | iSport.cz

Liberecký brankář Roman Will chytá puk do lapačky, v obraně mu pomáhá spoluhráč Ladislav Šmíd • ČTK

Zleva Karel Plášek z Brna a hráči Liberce Ladislav Šmíd a brankář Roman Will. • ČTK

Přesnou střelou do šibenice ukončil Karel Plášek prodloužení čtvrtého semifinálového utkání proti Liberci • ČTK

Z úst vypustil něco, co nikdo jiný před ním. Filip Pešán řízl do tématu simulování v extralize. Jenže na rozdíl od předchozích stesků připustil, že tenhle nešvar nachází i v arzenálu zbraní vlastního týmu. „Tohle je cesta do pekla českého hokeje,“ prohlašuje kouč a sportovní ředitel hokejového klubu z Liberce.