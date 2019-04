Nejhorší třetina Komety za tři roky! Byli jsme ustrašení, nechápe Zaťovič | iSport.cz

Dvě třetiny byl Liberec jasně lepší, vy jako byste se probrali až v té třetí. Souhlasíte?

„Určitě, v šatně jsme si hned říkali, že druhá třetina byla asi nejhorší, kterou jsme za poslední tři roky v play off odehráli. Vždycky začneme naplno mačkat až posledních dvacet minut, kdy už o něco jde. Je to ale špatně, nechápu to. Liberec vyhrál zaslouženě, má další bod. V sobotu se ale hraje u nás, tam to musíme urvat. Vyhrajeme, srovnáme a přijedeme sem zpátky!“

Jak si vysvětlujete špatné vstupy do třetin? V první i druhé části jste rychle inkasovali. Obecně jste ve všech pěti zápasech kapitulovali jako první.

„Víme o tom, nedaří se nám to. Musíme si ukázat, co se tam děje. Je potřeba ty začátky zvládat líp, jde tam první lajna, soupeř nás ale vždycky zatlačí. Musíme s tím něco dělat. Díky tomu prvnímu gólu to měli docela pod kontrolou. Rychle vedli 1:0, nás to trochu srazilo. Měli jsme to každopádně zahrát líp. Čtyřicet minut jsme tu vůbec nebyli, hrála jenom jedna, naše nejmladší lajna. Ti napadali, bruslili. Zbytek jsme se jenom dívali. Musíme se všichni zlepšit.“

SESTŘIH: Liberec - Kometa Brno 5:2. Tygři se přiblížili postupu do finále 720p 360p REKLAMA

Nechyběla vám větší aktivita? Až moc jste možná nechávali Tygry hrát, pouštěli jste je do šancí, sami jste si dlouho nic kloudného nevytvořili.

„Nevím, z jakého důvodu jsme ustrašení. Pak tam z toho vznikají chyby. To v play off není absolutně na místě. Nevím… musíme si to fakt rozebrat na videu a uvidíme.“

V minulých duelech jste také třeba neměli vyloženou územní převahu, dokázali jste se ale dostávat do nebezpečných brejků. Ani to vám tentokrát nešlo.

„Prostě to bylo z naší strany fakt špatné. Nebyl tam pohyb, nebyla to vůbec naše hra. Nebylo to o tom, že by nás k ničemu nepouštěli. Sami jsme hráli špatně, o tom to bylo.“

Jako byste se báli vymyslet něco navíc.

„Přesně tak. Chyběla tomu nějaká nadstavba. Je to play off, každý musí předvádět nejlepší výkony, chtít něco vymyslet. Nejde jen čekat, někomu hodit puk a přestat hrát. Musíme hrát v pěti, vymýšlet dobré akce.“

Co říct k výkonu Marka Čiliaka? Čtyřikrát inkasoval, dalších pět ložených šancí ale Liberci chytil.

„Souhlasím, za ty branky nemohl. Je to pořád stejné, fantastické! Chytá výborně, jen my mu musíme víc pomáhat. Nepochytá všechno. Špatné to bylo obecně v obraně i v útoku.“

Liberec - Kometa Brno: Smůla hostů! Němec tečoval puk do prázdné brány, 5:2 720p 360p REKLAMA

Liberec - Kometa Brno: Další gól domácích! Podruhé v zápase se prosadil Jelínek, 4:2 720p 360p REKLAMA

Liberec - Kometa Brno: Hosté se dotahují. Zaťovič prostřelil Willa, 3:2 720p 360p REKLAMA

Liberec - Kometa Brno: Čiliak bez šance! Šmídova bomba skončila v šibenici, 3:1 720p 360p REKLAMA