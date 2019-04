Ocelář Doudera sebral Plzni mečbol a pochválil Polanského: Je jako Rocky! | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Třinec - Plzeň: Fanoušci Indiánů se při výjezdu na protest oblékli do reflexních vest VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak byste popsal svůj vítězný gól?

„Dravec (Dravecký) tam udržel puk, to bylo důležité. Já si sjel dolů, on mi posunul puk, odbruslil jsem si na střed a hlavně jsem to chtěl hodit na bránu, protože jsem viděl, že tam je chaos. Se štěstím to tam propadlo, ale i takové góly se počítají.“

Věřil jste, že rána projde?

„Led už byl špatný, bylo dvacet vteřin do konce. Já jsem byl vůbec rád, že jsem puk přijmul a odbruslil s ním. Víceméně jsem tam nahodil jen žabičku. Důležité bylo, že tam byl hráč před bránou a gólman nic neviděl, jinak by to gól být nemohl.“

Byla na vašem týmu znát víra a odhodlání?

„My jsme si za tím celý zápas šli. Bohužel jsme dostali nějaké laciné branky. A kolikrát, když jsme se dostali do šancí, jsme to zbytečně přehrávali. Řekli jsme si, že to ve třetí třetině hlavně musíme házet na bránu! Dvakrát jsme to hodili a dva góly z toho byly, jsme za to strašně rádi. Pojedeme s pokorou do Plzně.“

Největší šance měli bratři Kovařčíkové, dvakrát byli sami před bránou a nic. Věřili jste, že to zlomí?

„Oni už loni play off s Hradcem zlomili. Je to mladá síla, jsou to mladý kluci a kdy jindy by nám měli pomoct, než teď? Jsou mladí, jsou natrénovaní, měli by do hry vnést sílu a energii. A to se povedlo.“

Co jste říkal na boxerskou vložku Jiřího Polanského?

„Z toho se stává Rocky Balboa (usmívá se). Supr, aspoň ukázal, kdo je tady pánem, sjednal si tam respekt a tohle může týmu pomoct. Plusové body pro Jirku.“

Brankář Hrubec minule říkal, že po takových koncovkách bude mít šedé vlasy jak Brückner. Nebude spíš na Kojaka za chvíli?

„Je to možné, já asi taky. Opravdu, ty zápasy jsou o nervy. V Plzni všechny o gól, třásli jsme se tam do posledních minut. A teď to samé. Byla to bitva až do konce a to čekáme i v Plzni. Budeme se na to muset pořádně připravit. Půjde o všechno, bude to válka.“

