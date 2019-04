Býval blázen, co se nikdy nepochválil. Teď Will září: Chceme zlato! | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa - Liberec: Hudáček v brejku nevystřelil, ale krásnou přihrávkou nabídl gól Ordošovi, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jste ve finále, jak vám to zní?

„Zní mi to úžasně, už se to v té sérii probíralo, že Kometa je výborný tým na play off a klobouk dolů před nimi a jejich hráči. Byla to krásná série, já jim za ni chci poděkovat, mám veškerý respekt ke Kometě Brno.“

V čem jste Brno, dvojnásobného šampiona předčili?

„Rozhodují detaily, je to miliarda věcí, které za sérii rozhodnou, může to být tyčka tady, támhle proměněná šance. Celkově si myslím, že jsme si za tím poctivě šli. Byli jsme aktivnější a chtěli jsme to víc.“

Ve čtvrtek jste Kometu doma zvládli s velkým sebevědomím, byli jste od té doby přesvědčeni, že finále dáte?

„Abych byl upřímný, tak jsem tomu opravdu věřil. Občas to bývá tak, že když se člověk cítí dobře a něčemu věří, tak to nedopadá dobře. Já jsem ale strašně rád, že nám to vyšlo. Všichni museli vidět, jak jsme úžasný tým v tom smyslu, jak bojujeme jeden za druhého, jak blokujeme střely, jak padáme s prominutím po hubách.“

Obránce Ladislav Šmíd s oblibou říkal, že se můžete porazit jen sami. Měl pravdu?

„Souhlasím s tím. Já si myslím, že psychika rozhoduje nejvíc.“

Koho si přejete do finále?

„Nechci odpovídat, je mi to jedno. Přeju každému to nejlepší, ať vyhraje, kdo je lepší.“

Jaká nyní bude cesta do Liberce?

„Příjemná, z člověka to po sérii spadne. Možná si to lidi nedokážou představit, kolik je to stresu, hodně cestování, hraje obden nebo každý den před osmi tisíci lidmi, buď doma, kde vás ženou nebo tady, kde ženou druhý tým. Možná si ťukneme s pivem a pak bude každý odpočívat, protože opravdu toho je dost, série jsou náročný a je jedno, jestli vyhrajete 4:0 nebo 4:3, je to těžký.“

Měli jste to 4:1 s Boleslaví, 4:2 s Kometou, na první pohled docela jednoduchá záležitost, ale právě, že jen na první pohled…

„Zápasy v play off jdou rychle za sebou a člověk nemá čas přemýšlet. Co je na jednu stranu dobré, když se něco pokazí, můžete to hned druhý den odčinit. Těžko vybírat jeden moment, který byl nejdůležitější. Je to o detailech a pak se člověk podívá na ten celek, někdo si může říct 4:1, 4:2 bylo to lehký, ale nebylo to lehký."

Dnes jste klasicky rychle vedli a klasicky si nechali dát gól na konci třetiny. Co se vám honilo hlavou?

„Říkal jsem si, že se to tu už nebude opakovat, jenže Kometa je zkrátka kvalitní tým, dokážou si počkat. Bavíme se o tom celou sérii, výborný gólman, výborní obránci a výborní útočníci. Stačí jim jedna větší šance a jsou schopní to proměnit. Je jedno, jestli gól dostane v 10. minutě nebo pět vteřin do konce. Oni to umí a počkají si na to, proto jsme rád, že jsme je vyřadili.“

Popište svými slovy, jaké je kouzlo libereckého týmu…

„Nic nového, je to parta, samozřejmě do toho počítám i naše vedení. Bez kustodů a všech masérů by to nešlo a nefungovalo by to. My to máme naprosto úžasný, můžeme se opřít jeden o druhého a udělat si ze sebe i srandu. Máme super kluky, kteří do toho dají všechno a ví, kdy se můžou dělat srandičky a kdy i trošku zvýšit hlas. Samozřejmě to samé trenéři a všechno kolo. Úžasný.“

K Čiliakovi mám obrovský respekt

Liberec je ve finále, ale baží po zlatu už dávno. Takže až teď vám teprve začne ten pravý boj?

„Ne, ono to není jednoduchý někoho porazit čtyřikrát, na druhou stranu i pro druhé týmy je těžké porazit nás čtyřikrát. My jsme skromní a šli jsme poctivě ve čtvrtfinále i v semifinále, postoupili jsme a teď máme finále, takže jsem za to rád, že máme ještě šanci hrát a dělat práci, kterou milujeme, protože většina týmů už nehraje. My uděláme všechno pro to, abychom vyhráli.“

Je to i pro vás velká kariérní pokrok?

„Ne, protože to není jen o mně. To máte tak… Kdyby domácí dali gól dvě minuty do konce, tak mají ještě čas srovnat, ale naši kluci tam nepustili ani střelu a to má Kometa Petera Muellera, který má neskutečnou střelu a oni do toho padají, klobouk dolů! Já bez nich bych nebyl nic a oni bez gólmana, beze mě a Marka Schwarze taky ne. Je hrozně důležitý, že to takhle máme a může si jeden druhému pomoct.“

Měl jste čas prohodit slovo během série s Markem Čiliakem?

„Celou sérii jsem se s ním snažil plácat, i když jsme je porazili v prodloužení, tak jsem jel za ním, aby si z toho nic nedělal, protože k němu mám obrovský respekt. Je to pro mě výborný gólman a výborný člověk, mám k němu respekt.“

Jak vám přišli jako soupeři veteráni Komety Martin Erat a Leoš Čermák, které už možná na ledě nepotkáte?

„Výborní hráči. Kdo může říct, že dvakrát po sobě vyhrál Pohár a byli nejlepší? Klobouk dolů před nimi, a jestli budou hrát, nebo nebudou hrát, já jim přeju jen to nejlepší.“

Váš bývalý spoluhráč Ján Lašák v rozhovoru pro Sport vykládal, říkal, že jste za poslední dva roky udělal veliký pokrok, že jste mnohem uvolněnější a lepší. Čím to je?

„Změnily si věci, mám doma krásnou dceru, jsem šťastný, říkám si, že život je fajn. Jsem vděčný za všechno, co mám. Možná i to ve mě změnilo pár věcí, protože dřív jsem byl, nechci říct magor, ale trochu blázen, který se nikdy nepochválil a nebyl se sebou nikdy spokojený. Teď dávám hokeji sto procent, ale mám i rodinu, které dávám taky sto procent. Je to prostě jiný život.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:54. Zaťovič Hosté: 02:21. Redenbach, 21:29. Ordoš, 58:28. Filippi Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec, Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., M. Erat, Orsava – Mallet, Kusko, P. Kratochvíl – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Lakatoš. Rozhodčí Hejduk, Jeřábek – Hynek, Zíka Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

