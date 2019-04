Němec nepřidá mistrovské tetování: Mrzí mě to. Postoupil šťastnější | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:43. Dravecký, 13:40. Werek, 18:39. Dravecký, 55:08. Martin Růžička, 59:37. Galvinš Hosté: 37:46. Preisinger Sestavy Domácí: Hrubec (Kantor) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Dravecký, M. Doudera, Husák – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Werek, Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Hosté: Frodl (21. Miltchakov) – Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Pour (A), Jan Kovář (C), Gulaš – V. Němec, Kracík (A), Indrák – Stach, Nedorost, Kratěna – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Rozhodčí Hodek, Šír – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

Jak se konec před branami finále, navíc po mezním sedmém utkání, kouše?

„Teď je to hrozně těžký, byli jsme kousíček od toho vysněného finále, ale nepovedlo se. Špatně jsme vstoupili do první třetiny, respektive jsme dostali blbý gól v naší přesilovce. Pak jsme se sesypali a do konce třetiny už jsme nebyli schopní na to zareagovat. Od druhé už jsme hráli skvělý hokej, ale bohužel to na Třinec nestačilo. Teď se to opravdu kouše těžko.“

Vy sám jste měl dvě tutovky, dvakrát jste ale rozezvonil pouze tyčku.

„Já si paradoxně myslím, že jsem udělal obojí dobře. Dvakrát tam cinkla tyčka, to je už otázka centimetrů. V první třetině to břevno… to jsem se až sám divil, jaká to byla ode mě rána, protože já nejsem schopný na tréninku vystřelit. Podruhé při tom nájezdu jsem poslal Šimona na druhou stranu, bohužel když jsem to snažil zakončit, tak jsem trefil první tyč a pak to tam skákalo, jejich obránce pro to skočil a vytáhl to snad rukou těsně před brankovou čárou. Je to prostě těžký, blbě se to popisuje. Život jde dál, co s tím teď naděláme.“

Začali jste hrát až ve druhé třetině. Jak si prospaný začátek vysvětlujete?

„My jsme i do té první třetiny vstoupili dobře, jen po té mé tyčce jsme dostali z protiútoku gól a to nás prostě trošku zlomilo a hlava prostě dělá osmdesát procent výkonu. Když člověk dostane v rozhodujícím zápase gól při vlastní přesilovce, tak to s ním zamává. Můžeme si říkat, co chceme, ale ta psychika hraje obrovskou roli. Myslím, že ta první třetina se na tom hodně podepsala. O přestávce jsme si řekli, že už není co ztratit, že se do nich zakousneme a uděláme všechno pro to, abychom ten zápas zdramatizovali, proto možná ten výkon byl jiný.“

Když jsme u psychiky… Nemysleli jste si po prvních dvou zápasech, že už máte finále tak trochu doma?

„To vůbec ne, kdo si mohl myslet, že bychom je porazili 4:0? Od začátku jsme věděli, že ta série bude strašně vyrovnaná, protože Třinec je velice kvalitní mužstvo. To ukázal. Ale my jsme hráli taky dobrý hokej a opravdu ta série měla úroveň. Postoupil šťastnější.“

Spoluhráč Lukáš Pulpán říkal, že jste byli lepší a postup jste si zasloužili vy. Jan Kovář s tím úplně nesouhlasil. Co vy?

(úsměv) „Jsem tak někde mezi něma. Ty mančafty jsou na stejné úrovni a postoupil ne lepší, ale šťastnější. Proto jsme hráli sedmý zápas, kdyby byl někdo lepší, tak se to sem třeba vůbec nedostane.“

Ano. Kdybyste doma urvali alespoň jeden ze dvou zápasů, vedli byste 3:0 nebo 3:1 a byli už jednou nohou v bojích o zlato.

„Jasně! Nebo jsme měli udělat oba dva a bylo by to 4:0. Hlavně jsme měli vyhrát ten pátý, kdy jsme v Třinci vedli dvě minuty před koncem 2:1. To je všechno kdyby a teď už to stejně nevrátíme. Kdybychom Olomouc porazili 4:0, tak by se psalo o tom, jak jsme nadupaní, ale bohužel tak to není. Je to hokej a já si myslím, že letošní ročník extraligy byl tak vyrovnaný, že i ty série v play off ukázaly, že každý mohl porazit každého. Pro ligu je to jedině dobře, protože jen tak se může posouvat kvalitativně dál.“

Jak moc je vám líto brankáře Dominika Frodla, který sezonu končil na střídačce?

„Takový konec mu nikdo nepřál. Celou sezonu byl naší oporou. Frodlíka to ale nepoloží, prostě se nepovedl jeden zápas. Navíc to ani nebyla úplně jeho vina. Příští sezonu bude lepší a bude nás držet dál.“

Na druhou stranu vám bude scházet Jan Kovář, který přiznal odchod do zahraničí.

„No… jsou i další hráči. Samozřejmě Honza je špičkový hokejista. Co předváděli s Gulim celou sezonu, je neskutečné. Zvedli celou Plzeň. Věřím, že vedení zapracuje a někoho třeba přivede. Navíc mladší budou lepší o ty zkušenosti z letoška.“

Na lýtku máte vytetovaný Masarykův pohár a logo Komety. Už jste měl vymyšlené, co přidáte, pokud byste s Plzní došli letos pro titul?

(smích) „To jsem měl vymyšlené hned, když jsem si to tetování dělal. Pokud bych vyhrál titul s Kometou, doplnil bych jen datum. Pokud jinde, přibylo by logo klubu. V hlavě jsem to měl, ale už kdysi dávno, ne teď. Bohužel další tetování nepřibude, mrzí mě to.“

Jak tedy budete hodnotit za pár dnů zisk bronzových medailí?

„Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, že uděláme bronzovou medaili, tak bych byl rád, protože dostat se takhle daleko je strašně fyzicky náročný a tým musí šlapat. Náš tým to dokázal. I když jsme měli horší období, tak jsme se z toho nezbláznili a tvrdou prací jsme se dostali zase zpátky na koně. Myslím, že třetí místo je obrovský úspěch."

