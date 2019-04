Cienciala se blýskl parádním slalomem: Trochu mi to sjelo. Naštěstí | iSport.cz

Jak se parádní sólo zrodilo? Zkuste jej popsat.

„Skákal jsem ze střídačky, byl tam odražený puk za naši bránu. Koukli jsme na sebe s Musou (Davidem Musilem), měli jsme k puku oba tak padesát na padesát. Musa byl trošku unavený, tak jsem si puk vzal já. Nabral jsem rychlost a říkal si, že by to mohlo vyjít. Tak jsem to zkusil, projel. Pak jsem plácnul a spadlo to tam.“

Je radost o to větší, když padne gól po parádní akci přes celé hřiště?

„No...jako, gól jako gól. Jsem rád, že jsem týmu pomohl a nastartovali jsme obrat.“

Stačil jste vnímat, kolik jste objel soupeřů?

„Nestačil. Asi tři, myslím. Že byli čtyři? Tak čtyři...“ (usmívá se)

Byl to první gól Ocelářů ve finále ze hry v pěti proti pěti. Před tím jste dávali góly z přesilovek, pomohlo i tohle? Že jste se už prosadili i za plného stavu?

„To je docela jedno, jestli z přesilovky nebo pět na pět. Jsme rádi, že si přesilovkou pomůžeme. Byl to gól na 1:1, nastartovalo nás to, super.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 4:1. Oceláři ve finále vedou, rozhodl Růžička

Jaké jste v úniku plánoval zakončení?

„Uvažoval jsem, že si to potáhnu ještě do forhendu, ale byl tam hráč. Tak jsem do toho prásknul na první tyč. Sjelo mi to a brankáři puk skočil přes beton. Ještě že mi to tak sjelo.“ (usmívá se)

Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?

„Radost, radost, radost! Že je to 1:1, jsme zase blíž a můžeme zase hrát.“

V sérii vedete 2:1, co čekáte od dalšího zápasu?

„Je to pěkné, ale furt se hraje na čtyři vítězné zápasy. Pořád je to strašně daleká cesta. Budeme chtít podat stejný výkon. V Liberci jsme je taky v prvním zápase přehrávali a druhý byl o něčem úplně jiném. Nový den, zase to bude 0:0 a boj.“

Třinec - Liberec: Doherty s Vlachem se chtěli rvát! Soka mezi Oceláři nenašli

Třinec - Liberec: Puk do prázdné brány poslal Polanský, 4:1