Tygři do Třince letadlem! Cesta bude snazší, říká Pešán a věří v obrat | iSport.cz

Soupeře jste konečně přestříleli, ale vytěžili jste z 39 střel jen dva góly.

„Byl to další extrémně vyrovnaný zápas, který pro nás bohužel skončil neúspěchem. V zápase číslo čtyři jsme byli horším týmem my a odvezli jsme si vítězství. Tentokrát se karty obrátily a pojedeme se do Třince poprat o vyrovnání série.“

Mohla být klíčovým momentem neuznaná branka na 3:1 na začátku třetí třetiny, po které následoval trest pro Ladislava Šmída?

„Ne, klíčových momentů je během zápasu hrozně moc… Mohli jsme několikrát dát gól v prodloužení, pak se hosté dostali k odraženému kotouči od plexiskla a dali nám rozhodující branku. Možností o zvrat zápasu bylo moc, vyčítám našemu týmu spíš neúspěšnost v přesilových hrách. Musíme v nich přidat, abychom si jednou dvěma brankami pomohli.“

Liberec - Třinec: Místo radosti smutek, Vlachův gól padl až po oznámení trestu za sekání 720p 360p REKLAMA

Budou hrát tedy právě přesilovky příště klíčovou roli?

„Myslím, že ano. Když bude pískáno stejně jako v pátém zápase, tak vyloučení nebude moc a duel poplyne. Je to pak taková bitva týmu proti týmu. Předpokládám, že vyloučení nebude moc a rozhodne každý jeden gól, který se v přesilovce povede vstřelit.“

Třinec má mečbol a psychická výhoda bude na jeho straně.

„Je před námi podobná situace jako před čtvrtým zápasem v Třinci, kdy jsme také museli vyhrát. Kdyby tenkrát šel soupeř do trháku 3:1 na zápasy, bylo by to pro nás už hodně těžké. V Třinci jsme tedy museli vyhrát už jednou a vyhráli jsme. V neděli budeme muset vyhrát znovu a doufám, že se nám to povede.“

Síly už asi na obou stranách ubývají, že?

„Ubývají. Na cestu do Třince se vydáme už v sobotu a poletíme letadlem. Cesta pro nás bude o trochu snazší. Doufám, že dobře zregenerujeme a co nejlépe se připravíme na zápas.“

SESTŘIH: Liberec - Třinec: 2:3pp. Nejdelší zápas sezony ukořistili Oceláři, triumf mají na dosah 720p 360p REKLAMA

Liberec - Třinec: Oceláři blízko triumfu! V 87. minutě rozhodl Kovařčík dorážkou do odkryté branky, 2:3 720p 360p REKLAMA

Liberec - Třinec: Tygří skok nestačil, Werek poslal kotouč pod letícího Willa, 2:2 720p 360p REKLAMA

Třinec zvládl dramatický pátý zápas. Je to na Chocholouška, smál se Hrubec 1080p 720p 360p REKLAMA