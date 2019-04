Stříbrný Ševc opouští Liberec, jde do Boleslavi! Co na to Pešán? | iSport.cz

Padl k ledu a věděl, že je konec. Martin Ševc nedokázal zabránit gólové dojížďce Ethana Wereka, po níž Oceláři v čase 58:43 zvýšili na 4:2 a tím pádem i nasměrovali titul do svého tábora. Byl to zároveň symbolický moment, pro 37letého obránce poslední klíčový v libereckém dresu. „Pan finále“ podle informací Sportu odchází za novou výzvou do BK Mladá Boleslav. „Martinovi patří obrovský dík, co pro liberecký hokej udělal,“ prohlásil u kabiny kouč Filip Pešán.