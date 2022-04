Hlava o jihlavském zvratu: Začaly se nám klepat zadky. Kladno ukázalo sílu

Po čtyřiceti dnech bez ostrého utkání šli do akce. Hokejoví Rytíři nakonec z přestřelky s Jihlavou (6:4) vyvázli, ale útočník Nicolas Hlava (2+1) věděl, že to nebyla ze strany týmu, který chce uhájit extraligovou účast, ideální partie. „Dělali jsme úplně zbytečné chyby,“ zlobil se člen nejúdernější formace s Kubíkem a kapitánem Plekancem, která byla na ledě u všeho podstatného. Druhý díl baráže je na programu už v pondělí.

Jak byste první barážovou bitvu zhodnotil?

„Jsme spokojení s tím, že se vyhrálo, ale s výkonem moc ne. Dělali jsme úplně zbytečné chyby, z kterých dávala Jihlava góly. Jinak jsme je do tlaku nebo vyložených šancí nepustili. Tím, že jsme u nás v pásmu dělali hlouposti, jsme jim to darovali a oni to využili. Když budeme plnit to, co máme, budeme úspěšní.“

Co vám blesklo hlavou, když Jihlava rychle dokázala z 1:2 otočit na 3:2?

„Trošku se nám začaly klepat zadky, ale řekli jsme si, že nesmíme přestat hrát a nesmí nás to dostat dolů. Že to musíme otočit. Nic jiného nám nezbývalo. A myslím si, že mančaft na to máme, abychom takové zápasy otáčely.“

Byli jste nasazováni na elitní formaci Dukly, jak jste to viděl?

„Chodíme na ně proto, aby jejich první lajna nebyla úspěšná a nedávala góly. A bohužel jsme je dostali. Bylo to po hrozně hloupých chybách, mohli jsme si za to sami. Nebylo to tak, že by hráli líp. Ale prostě to byly naše hlouposti, kterých se musíme vyvarovat.“

Kladno - Jihlava: Hlava využil po souhře s Kubíkem přečíslení dva na jednoho, 2:1 Video se připravuje ...

Hráli jste po čtyřiceti dnech čekání. Bylo to znát?

„Myslím si, že jsme to měli v hlavách, že nikdo nevěděl, co od toho čekat. Do druhého utkání by nás to trochu mohlo uvolnit. Zase na druhou stranu nás to nesmí uvolnit moc, abychom si nemysleli, že se Jihlava porazí sama. Musíme nastoupit a od prvního střídání ji válcovat.“

Co jste říkal na atmosféru? Přišlo čtyři a půl tisíce lidí.

„Byla super. Obrovský klobouk dolů před našimi fanoušky, co vytvořili za kulisu. Když jsme nastupovali na led a slyšeli jsme, jak řvou, tak nás to hodně nakopnulo. A velký dík jim patří. Je to kus cesty, a oni sem dorazili. Takže si toho moc vážíme.“

Jak hodnotíte Adama Kubíka, který má celou sezonu střeleckou formu? Tentokrát se trefil dvakrát.

„Skvělý. Naučil se to od Plekyho (Plekance) hezky trefovat, myslím si, že to není vůbec nic jednoduchého. On z toho hrozně moc těží, protože se to opravdu naučil trefovat. Přihrávky jsou prudké. Parádně mu to tam chodí. Když takhle bude pokračovat, myslím si, že má před sebou velkou budoucnost.“

Vy jste s Plekancem chvíli před koncem jeli sami na brankáře, ale nic z toho nebylo. Nepřekombinovali jste to? Nebylo to až moc na krásu?

„To si nemyslím. Už jsem měl asi ruce nahoře v tu chvíli, když mi to vracel zpátky. Ani nevím, jak to brankář chytil. Kdyby to bylo za jiného stavu, tak mě to mrzí mnohem víc. Aspoň jsem ušetřil nějaký peníze na dovolenou.“ (smích)

Kladno - Jihlava: Gólem do prázdné brány stvrdil vítězství Hlava, 6:4 Video se připravuje ...

Zdá se, že se do přesilovek na rozdíl od druhé poloviny základní části extraligy bude zapojovat i Jaromír Jágr. Je to velká pomoc?

„Samozřejmě je to pro všechny hrozba, když je na ledě. Je vidět, že se k němu hráči stahují, dávají si větší pozor. Má obrovské zkušenosti, jak si najít prostor, kdy to nahrát. Takže je rozhodně nebezpečný.“

Jinak to ale hodně stojí na vaší první lajně s Plekancem a Hlavou. Souhlasíte?

„Vzhledem k tomu, jaký máme čas na ledě a jak tam často chodíme, tak asi jo. Je super, když se přidají ostatní kluci. Ale pořád je to týmový sport a je jedno, jestli tam někdo chodí víc, nebo méně. Je potřeba každé střídání nechat na ledě sto procent.“

Jak těžký to byl zápas pro vašeho gólmana Landona Bowa? Když chytal soutěžní utkání po takové době?

„Nebylo to jednoduché pro něj. Přáteláky byly, v uvozovkách, v laxním tempu, kdy se nikdo nechtěl zranit. Byla to hrozně dlouhá pauza. Myslím si, že to bude jenom lepší s přibývajícími zápasy.“

SESTŘIH: Kladno - Jihlava 6:4. První barážový bod slaví po několika obratech Rytíři Video se připravuje ...