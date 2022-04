SESTŘIH: Kladno - Jihlava 4:1. Rytíři ovládli i druhý duel, rozhodl Kubík

Hokejisté Kladna vyhráli druhé utkání baráže o extraligu nad Jihlavou 4:1 a vedou 2:0 na zápasy. Rytíři sice prohrávali po první třetině po brance Patrika Čermáka, ale mezi 25. a 26. minutou otočili během 66 sekund stav Jakub Babka s Adamem Kubíkem, který využil přesilovku. V čase 46:03 zvýšil ve vlastním oslabení Matyáš Filip a 61 sekund před koncem pečetil při power play do prázdné branky výsledek Jake Dotchin. Série na čtyři výhry pokračuje ve čtvrtek a v pátek v Jihlavě.

Domácí se už po 59 sekundách museli bránit při Ticháčkově vyloučení, ale sami mohli otevřít skóre. Kapitán Plekanec se dostal do úniku, šanci však neproměnil. V čase 3:19 se radovala z úvodní branky Dukla. Po Indrákově ztrátě překonal Bowa z levého kruhu Patrik Čermák.

Kladno se tlačilo za vyrovnáním, ale Žukov si poradil s Plekancovou střelou z otočky, po Jágrově přihrávce byl blízko vyrovnání po střele z pozice mezi kruhy Indrák, který pak měl i další šanci po spolupráci Jágra a Berana. V přečíslení potom nestihl Kubík usměrnit Hlavovu přihrávku do odkryté branky. Jihlava také hrozila, nebezpečně pálil z úhlu Havránek.

Rytíři se v úvodu druhé části dvakrát dostali k ohrožení jihlavské branky ve zbytku Plekancova trestu. Kubík sice nedotáhl únik, ale ještě se dostal ke střele. Po Pytlíkově akci zasáhl proti Filipovi Žukov. Ve 25. minutě Kladno šťastně vyrovnalo. Od Babkovy brusle v souboji u pravé tyče se puk odrazil do brankoviště a jihlavský gólman si jej kopl pravým betonem za brankovou čáru. Za 66 sekund otočili Rytíři stav v přesilové hře při Menšíkově trestu. Kubík z pravého kruhu zamířil na přední tyč a Žukov přes Hlavovu clonu nestihl zasáhnout.

SESTŘIH: Kladno - Jihlava 4:1. Rytíři mají druhou výhru, rozhodl Kubík Video se připravuje ...

Za tři minuty Kubík v další šanci po Plekancově přihrávce zpoza branky minul, na druhé straně nevyužil prostor mezi kruhy ke skórování kapitán Skořepa. V 35. minutě sice překonal Žukova od modré čáry Wood, ale po trenérské výzvě Dukly sudí Hradil a Veselý gól neuznali pro Melkovo nedovolené bránění jihlavskému gólmanovi. Vzápětí mohlo být vyrovnáno a po Skořepově střele pomohla Bowovi levá tyč. V 39. minutě zkoušel Zadražil zády ke kladenskému brankáři jej překonat bekhendem, ale neuspěl. Těsně před pauzou ještě pálil Kubík.

Ve 47. minutě při Dotchinově vyloučení získal puk Wood, vyslal do úniku Filipa, který překonal Žukova stejně jako v neděli také v oslabení mezi betony. Rytíři se ve zbytku přesilovky Dukly ubránili a soupeře do šancí nepouštěli. Dukla se ubránila při Zadražilově vyloučení, ale inkasovala ještě v závěru po Dotchinově střele do prázdné branky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:26. Babka, 25:32. A. Kubík, 46:03. Filip, 58:59. Dotchin Hosté: 3:19. P. Čermák Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Arzamascev, Dotchin, K. Wood, Ticháček, Baránek, Kehar – Hlava, Plekanec, A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, M. Indrák, Jágr – Machala, Filip, Babka. Hosté: Žukov (A. Wolf) – L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk, Valenta – T. Havránek, Skořepa, Čachotský – Helt, M. Zadražil, T. Harkabus – Vítězslav Brož, Menšík, F. Seman – P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Rozhodčí Hradil, Veselý – Lučan, Kis Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 4200 diváků

Klíčové momenty zápasu:

