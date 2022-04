Havránek po první bitvě s Kladnem: Jsme domlácení, ale nemáme co ztratit

Mají za sebou vyčerpávající boje v play off první ligy, přesto v závěru sezony odmítají polevit. Zatímco Kladno se vyjma čtyř přáteláků jen připravovalo, jihlavští hokejisté vstoupili do baráže o Tipsport extraligu po 16 těžkých bitvách. Jak prozradil útočník Tomáš Havránek, už je znát, že síly pomalu docházejí, hned na úvod si ale Dukla dokázala, že Rytířům dokáže být rovnocenným soupeřem. „Šli jsme do toho s tím, že úplně nemáme co ztratit. Oni hrají o víc,“ řekl autor dvou gólů a jedná asistence. V úvodním zápase srazilo mužstvo z Vysočiny až v závěru nešťastné oslabení, ve kterém Středočeši rozhodli a vyhráli 6:4.

V první barážové bitvě o extraligu jste si s Kladnem náramně zastříleli. Pro Jihlavu však zápas skončil se smutnějším koncem. Jak jste viděl úvodní duel?

„Podařilo se nám dvakrát srovnat, dokonce jsme vedli. Přišlo mi, že jsme chvilkama byli i lepší. Byl to vyrovnaný zápas, padlo hodně gólů. Max (Žukov) toho dost pochytal. Nechci říct, že jsme mu nepomohli, ale zkrátka Kladno mělo spoustu šancí. Nakonec jsme hráli na prd oslabení, kdy jsme byli v šesti na ledě a to nás stálo zápas. Je to škoda.“

Byly právě přesilové hry Rytířů klíčovým faktorem utkání?

„Určitě. Přesilovky mají dobrý. Nabídli jsme jim sice jenom dvě, ale obě využili. Zbytečná byla z naší strany hlavně ta druhá. Do dalšího zápasu je nesmíme pouštět do tolika šancí, měli tam několik brejků. Jinak hra nebyla tak špatná.“

Řekl byste vůbec při hře, že Kladno nehrálo ostrý zápas čtyřicet dní?

„To nevím, spíš se zeptejte jich, jak se cítí. (usmívá se) V sezoně jsem je ještě pořádně neviděl hrát, tak nemůžu moc soudit. Myslím si ale, že to pro ně nebylo úplně dobrý. Na ledě v Chomutově je vedro, led je na prd, což je samo o sobě dost náročný.“

Zatímco Rytíři vyjma čtyř přípravných utkání jen trénovali, vy máte za sebou 16 těžkých bojů v play off. Předpokládám, že už to je znát, nebo ne?

„Je to znát. Přeci jen síly ubývají, jste domlácení. Už je toho moc. Nejsme sice úplně čerstvý, ale i Kladno se asi do toho musí ještě po pauze víc dostat.“

I přes úvodní porážku jste si ale dokázali, že s Kladnem můžete hrát, viďte?

„Jasně. Šli jsme do toho s tím, že úplně nemáme co ztratit. Oni hrají o víc, takže my můžeme jenom získat. Věděli jsme, že s nimi můžeme hrát. Jsou to lidi jako my. Hrají sice o ligu výš, ale nastupovali jsme proti nim minulý rok, takže nám bylo jasné, do čeho jdeme.“

V prvním útoku hrajete se dvěma čtyřicátníky – Tomášem Čachotským a Josefem Skořepou. Na jejich výkonech a hlavně rychlosti to však není moc znát, viďte?

„Na svůj věk mají hodně dobrou fyzičku. Nemohli by takhle hrát, kdyby se necítili dobře. Je skvělý, že se stále drží a mohu s nimi hrát.“

Brankář Maxim Žukov si před baráží přelepil ruskou vlajku na masce. Řešili jste v kabině nějak tuto kauzu?

„Vůbec. Ani jsme nevěděli, že má ruskou vlajku na helmě, a to už ji nosí dva roky. Myslím si, že nad tím nepřemýšlel ani on. Za mě je to blbost.“

Před rokem ve finále první ligy jste s Kladnem hráli před prázdnými tribunami, nyní bojujete před zaplněnými ochozy. Obě atmosféry asi těžko srovnávat, že ano?

„No menší rozdíl v tom bude. (směje se) Doufali jsme v to. Atmosféra je pěkná, hraje se na hezkém zimáku, ale je tady vedro. Takže mám trochu smíšené pocity.“

