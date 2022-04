Kladenský šikula s mřížkou. Zase gól v oslabení! Odmala ho to táhlo dopředu

Když si věříte, jde to tak snadno… Alespoň na první pohled. 21letý kladenský útočník Matyáš Filip proměnil v obou barážových zápasech s Jihlavou nájezd v oslabení! Pokaždé s jiným fíglem, ale účinným. „Věřím, že už se do Chomutova vracet nebudeme,“ uvedl šikula s mřížkou, s kterou hraje kvůli tomu, že při tréninku dostal pukem do zubů… Ale ani mříže před očima mu nepřekáží. Dvakrát po sobě nádherně skóroval v oslabení. I díky němu vede Kladno 2:0.

To si musíte hodně věřit, že?

„Zakončení nebylo stejné, předtím jsem šel do bekhendu, teď to bylo mezi nohy. Sám jsem byl překvapený, že mi tam brankář Žukov to místo nechal. Jsem rád, že to vyšlo, ale asi budu muset trénovat jiné zakončení.“

V oslabení máte natrénovaný vzorec, že když získáte puk, upalujete dopředu?

„To bych úplně neřekl. Ale odmala jsem byl tlačený hodně do útoku. I když jsme v oslabení. Teď se to ke mně odráží, celou sezonu si i v oslabení vytvářím nějaké šance. Jsem rád, že to vychází a můžu i takhle skórovat.“

Je to tak, že takový gól soupeře dostane víc dolů?

„Doufám, že ano.“

Když jste jel sám v pondělním zápase, měl jste v hlavě, že když jste proměnil v neděli, budete znovu úspěšný?

„Už dopředu jsem věděl, že budu zakončovat mezi nohy. Šlo jenom o to, abych se podíval na brankáře, jak stojí. Jestli půjdu nejdřív znovu do bekhendu, nebo víc naznačím.“

Kladno - Jihlava: V oslabení ujel Filip a povedenou kličkou překonal Zhukova, 3:3 Video se připravuje ...

Kolik máte v rukávu zakončení?

„To nebudu prozrazovat.“ (smích)

Proč hrajete s košíkem?

„Shoda náhod, při tréninku jsem si ztečoval puk do obličeje a potřebuju zuby na opravu, takže si to hlídám.“

To muselo být dost bolestivé, že?

„To jo.“ (smích)

Ještě si vybavujete, jaké to bylo hrát s mřížkou, když jste byl mladý?

„Není to zas taková doba, tři čtyři roky, co jsem s ní přestal hrát, takže úplně v pohodě.“

Hlavně při nájezdech se nezdá, že by vám to vadilo.

(smích) „Možná zezačátku, že jsem neměl takový rozhled do stran, ale už je to v pohodě.“

Jak byste celkově zhodnotil druhou výhru nad Jihlavou?

„Hráli jsme mnohem lépe do obrany. Zvládli jsme to v defenzivní části, pak jsme jenom trpělivě čekali na první gól, který dáme. Myslím si, že jsme to kontrolovali a byli jsme lepší.“

Nezaskočila vás první branka Jihlavy?

„Říkali jsme si, že když dostaneme první gól, nesmíme panikařit. Plno zápasů jsme v extralize otáčeli. Nevidím důvod, proč bychom to nemohli udělat znovu. Myslím si, že jsme to do obrany odehráli líp než v neděli. Parádní výkon.“

Rozhodly speciální týmy, souhlasíte?

„Přesilovky máme výborný. Celkově si myslím, že speciální formace máme dobře poskládané a můžeme soupeře ohrozit v obou případech. V početní výhodě i v oslabení. Takže dobrý.“

Věříte, že už se do Chomutova nevrátíte?

„Ano, v to věřím, že už se sem nevrátíme.“

Bude to v Jihlavě hodně jiné?

„Musíme být nohama na zemi, dát toho ještě víc než dneska. Připravit se na to. Věřím, že vyhrajeme.“

Jaké to bude u nich v plné hale?

„Už jsem tam hrál, ale ne, když bylo plno. Bude to nepříjemné, ale nesmíme se na to vymlouvat. Věřím, že to zvládneme. U nás byla atmosféra skvělá, lidi nás hnali dopředu, byli jako šestý hráč.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:26. Babka, 25:32. A. Kubík, 46:03. Filip, 58:59. Dotchin Hosté: 3:19. P. Čermák Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Arzamascev, Dotchin, K. Wood, Ticháček, Baránek, Kehar – Hlava, Plekanec, A. Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, M. Indrák, Jágr – Machala, Filip, Babka. Hosté: Žukov (A. Wolf) – L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk, Valenta – T. Havránek, Skořepa, Čachotský – Helt, M. Zadražil, T. Harkabus – Vítězslav Brož, Menšík, F. Seman – P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Rozhodčí Hradil, Veselý – Lučan, Kis Stadion ROCKNET Arena, Chomutov Návštěva 4200 diváků