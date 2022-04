Čachotský po baráži: Zklamání? Jsem hrdý. Dukla má budoucnost

Dlouhou sezonu tentokrát zakončil s úsměvem na tváři. Když Jihlava před rokem padla v bitvě o extraligu s Kladnem, na Tomáši Čachotském bylo vidět těžké zklamání. Po nynější prohrané baráži 1:4 na zápasy byste na zkušeném útočníkovi hořkost ve tváři nenašli. Cítil velkou hrdost na Duklu, která po vyčerpávajícím play off ještě dokázala vzdorovat Rytířům. „Za mě super sezona. Nemáme se za co stydět,“ řekl čtyřicetiletý veterán. Nyní si rád odpočine, s další sezonou ale počítá.

Po celou baráž si nedělal iluze. Tomáš Čachotský si uvědomoval, s jakou silou jde mužstvo z Vysočiny na extraligovou zkušeností nabité Kladno. Jihlava navíc s Rytíři Jaromíra Jágra bojovala sedřená po těžkých bitvách v play off první ligy. Podle lídra Dukly šlo bezpochyby o dva klíčové faktory v souboji o Tipsport extraligu. Každopádně byl velice potěšen tím, jak omlácená parta dokázala se Středočechy na závěr sezony bojovat.

„Byli jsme vybití, ale prostě jsme se kousli. Když se na to realisticky podíváme, tak Kladno mělo extraligový mančaft, zatímco my jsme stavěli tým na první ligu. Těsně před play off jsme měli nějaké odchody, někteří kluci se nám zranili, prošli jsme celým play off s fakt velkou únavou. Série byly strašně těžký pro nás. A teď jsme ještě vzdorovali Kladnu. Byť to s výsledkem 1:4 na zápasy vypadá jednoznačně, není za co se stydět,“ řekl Čachotský s úsměvem.

Kdyby jihlavskému matadorovi před sezonou někdo řekl, že se Dukle podaří vyhrát první ligu a následně také bojovat o extraligu, dozajista by odpověděl, že se zbláznil. Pro Čachotského osobně bylo těžké uvěřit, kam až se výběru kouče Viktora Ujčíka podařilo dokráčet. Ve vyřazovací části a následně i baráži se navíc ve skvělém světle ukázali mladí hráči, jako je například útočník Matouš Menšík či teprve šestnáctiletý Hynek Peš.

„Jsem na ně hrdý a smekám před jejich přístupem, který byl skvělý. Doufám, že až to uslyší, tak nebudou na hrušce, ale začnou makat. Dukla má budoucnost v těchto klucích.,“ má jasno Čachotský. Jak bude vypadat příští sezona, v níž Jihlava již nebude hrát ve svém starém stadionu, netuší. S nadále platnou smlouvou ale klubová legenda po odpočinku hodlá pokračovat.

Momentálně neví, kde přesně bude s Duklou dál hrát, když se má jihlavský zimák bourat a na stejném místě má vyrůst nová aréna. Spekuluje se, že se Jihlavští na čas přesunou do azylu v Jindřichově Hradci, zatím však není nic jisté „Nemáme žádné zaručené zprávy, jestli to bude tam či jinde. Mně už stadion slibují 15 let, takže uvidíme. Nevím, co od toho čekat,“ přiznal hráč, který se blíží k metě 1000 zápasů za Jihlavu.

„Chtěl bych ještě hrát aspoň sezonu na novém zimáku, ale to je tak strašně dlouhá doba, že člověk vůbec neví, co bude. Můžu se zranit hned na začátku sezony. Nechci nahlížet tak daleko do budoucna. V životě nikdy nevíte. Říkal jsem, že chci hrát tak dlouho, dokud mě to bude bavit, bude o mě zájem a tak nějak mi to půjde, abych mohl být pro tým přínosem a ne na obtíž,“ dodal autor dvou gólů v baráži.