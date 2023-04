SESTŘIH: Zlín - Kladno 1:7. Zmar Beranů. Rytíři jsou krok od záchrany

Domácímu vítězi první ligy vůbec nevyšel taktický záměr dostat soupeře pod tlak, vynutit si převahu a jít poprvé v sérii do vedení v zápase. Zlínskou hru ovládla nervozita a z ní pramenící chyby. Ve 4. minutě při početní výhodě Beranů ujel zkušený Plekanec a po sólu nedal Hufovi šanci.

Rychle získané vedení Rytíři zvýšili v přesilové hře: vytvořili si v ní tlak a zúročili jej dalším gólem, když se prosadil Filip a dal první gól v této sérii z přesilovky.

I v dalším průběhu první třetiny dominovali hosté, kteří lépe bruslili, kombinovali a hlavně využívali okénka v děravé zlínské obraně. Během 48 sekund přidali Kladenští další dvě snadné branky.

Čtyřbrankové vedení po drtivé převaze a kolapsu Beranů v úvodní dvacetiminutovce, v níž byl poměr střel 1:21, ráz dalšího průběhu nezměnilo. Domácí se v kabině neprobrali a po 62 sekundách inkasovali popáté z hole Ticháčka. To už neunesl brankář Huf, a i když neměl na inkasovaných brankách podíl, nechal se vystřídat Kořénkem.

Zlín bojoval zejména s vlastní psychikou a těžko hledal recept na pohodovou hru Rytířů, v jejichž první formaci za pětibrankového vedení přenechal Jágr místo třináctému útočníkovi Brodeckemu.

V této konstelaci využili Rytíři svoji druhou přesilovou hru, zblízka dorážel Klepišovu střelu Zikmund. Teprve poté se domácí dostali k ohrožení Brízgalovy svatyně. Kindl neuspěl z bezprostřední blízkosti a Sedlák nastřelil tyč. Jenže další hrubka v obraně usnadnila cestu Plekancovi k jeho druhé trefě v tomto zápase.

Zlín ve třetí třetině už neměl nárok na jakékoliv alespoň částečné zdramatizování jasné partie, spíš hledal sám v sobě dílčí fragmenty, s nimiž by mohl pomýšlet na lepší výsledek v pátečním čtvrtém duelu. Aspoň částečnou radost zlínským fanouškům udělala branka Petra Kratochvíla, který zůstává jediným střelcem Beranů v baráži.

Zlínští tak po deseti předchozích domácích výhrách v play off v tomto ročníku poprvé před vlastním publikem neuspěli. Kladno vyhrálo pátý ze sedmi posledních vzájemných zápasů.

Ohlasy trenérů

Miloš Říha (Zlín): „První třetina byla z naší strany strašná, šílená, k tomu nemám co říct. Začalo to chybou v desáté vteřině, nahlodal nás gól v naší přesilovce a už to jelo. Soupeř nám sice nabídl čtyřikrát přečíslení dva na jednoho, ale ani jedno jsme nezakončili. Kdyby to padlo na 1:2, posunula by se naše psychika, takhle nás to sráželo. Hráči dostávali jeden šok za druhým, byl to totální blackout. Snažili jsme se s tím něco udělat, ale nešlo to, soupeř se v některých fázích choval jako při exhibici. Do pátku zkusíme udělat nemožné, je to nepříjemné zvláště doma, před vlastními fanoušky. Ti byli dnes nejlepším hráčem Zlína.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Zápas jsme výborně rozehráli a čtyři góly v prvním dějství určily jeho další ráz. Nedívám se na to tak, že nám to soupeř usnadnil svými chybami a hrou. I kdybychom dali patnáct gólů, tak je to pořád jen jeden bod. My jsme také dělali chyby, v první třetině to bylo nahoru dolů. Ve druhé třetině už tam byly od hráčů tendence hrát to laxně a tak jsme museli zakročit, aby se chovali profesionálně. Jarda Jágr od druhé třetiny odpočíval, trochu nás mrzí inkasovaný gól. Teď musíme hráče udržet v napětí, aby šli do pátečního zápasu zase v plné koncentraci.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:46. Kratochvíl Hosté: 03:26. Plekanec, 06:07. Filip, 17:45. Pytlík, 18:33. Indrák, 21:02. Ticháček, 31:52. Zikmund, 39:38. Plekanec Sestavy Domácí: Huf (22. Kořének) – Husa, Gazda (A), Novotný, Zbořil, Riedl, Suhrada, Burian – Kubiš (A), Sadovikov, Köhler (C) – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Sedláček, Mrázek – Heš, Hejcman, Pospíšil. Hosté: Brízgala (Bow) – Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Ticháček, Sotnieks – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš (A), Indrák – Michnáč, Filip, Zikmund (A) – Beran, Pytlík, Bláha – Brodecki. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Axman Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

