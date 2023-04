Plekanec řídil show, Huf dokouzlil a Jágr zmizel. Kladno míří za záchranou

Devastace! Jágrovi Rytíři v baráži dominují, se Zlínem nejspíš udělají krátký proces. Už v pátek večer můžou juchat nad extraligovou záchranou. V sérii se utrhli do vedení 3:0 na zápasy, ve třetí partii zostudili chabého soka v jeho rozpadlé pevnosti 7:1! První třetinu vyhráli na střely 22:1! Opravdu, není to pozdní aprílový žertík. „Napadalo nám to tam,“ lebedil si kladenský kapitán Tomáš Plekanec.

Pořád nevěříte na propast mezi extraligou a Chance ligou? Tak si projeďte tento „špíl“, Kladno a Zlín, dva hokejové světy. Ať byl zápas ovlivněný čímkoliv, včetně pochopitelné únavy Beranů po náročném play off, takovou blamáž si měli odpustit. Zklamali plný zimák i sami sebe. „Hodní jsme nebyli, bohužel výsledek tomu vůbec neodpovídá,“ ulevil si útočník Petr Kratochvíl.

Vítěz Chance ligy na postup přes baráž vážně nemá. Odpočatým Rytířům nestíhá v bruslení, ani v technicko-taktických dovednostech. V první třetině byl rozdíl propastný, nedůstojný. Kdyby vedla Jágrova parta po dvaceti minutách 8:0 a Adam Kubík měl na svém účtu hattrick, nikdo by se nedivil. Hrálo se vlastně na jednu bránu, v níž tentokrát nekouzlil Daniel Huf.

Otevřel ho v oslabení po sólu Tomáš Plekanec , navázal na něj krásnou individuální akcí Matyáš Filip a pak přišly dva napůl vlastní góly. „Čekali jsme od nich velký nástup, ale dobře jsme se na to takticky připravili a zareagovali. Vycházelo nám to. První třetina byl klíč k úspěchu, napadalo nám to,“ líčil Plekanec.

Zlín - Kladno: Plekanec v oslabení ujel sám na Hufa a otevřel skóre, 0:1 Video se připravuje ...

Projev Říhových svěřenců byl strašidelný. Opakovaně nechávali soupeře ujíždět do přečíslení. Dva na jednoho, tři na jednoho? Jak je libo. Herní systém, skvěle fungující v prvoligovém play off, se úplně zhroutil. Jako by nejhorší extraligový výběr vyzvali hobíci, který si přišli s hokejkou v ruce omrknout legendy Plekance s Jaromírem Jágrem. „V naší hře nebylo vůbec nic,“ věděl Kratochvíl.

Zlínští fanoušci trpěli. Tolik se na zápas těšili, bleskově vykoupili lístky – a doufali. Po pár minutách pochopili, že se zázrak nestane. Jen smutně a potupně počítali góly v síti jejich gólmanů. „Když řeknu, že jsme všichni strašně moc chtěli, asi mi někteří nebudou věřit. Z přemíry snahy jsme lítali všude a nikde,“ líčil jediný domácí střelec.

Říhovi hoši padli doma poprvé po deseti partiích a brankářské eso Huf snesl bídu pouze do startu druhé části. Po Ticháčkově ráně k tyči na 0:5 se sbalil a mazal na střídačku. Tohle už bylo i na něj moc. Nemělo smysl, aby se v bráně dál trápil. „Musíme si ho chránit. Jen díky němu ještě hrajeme hokej. Klobouk dolů před ním, jak chytal. My jsme mu vůbec nepomohli, bylo to o nás,“ tvrdil útočník Kratochvíl, host z Komety.

Zlín - Kladno. Ticháčkova rána vyhnala Hufa z branky, 0:5 Video se připravuje ...

Šlo jen o to, do jakých rozměrů naroste kladenská exhibice. Zastavila se na skóre 1:7, neboť uspokojení hosté logicky ubrali plyn a nechali rivala, aby v přesilovce sebral Adamovi Brízgalovi nulu. Nad utkáním nicméně měli pořád totální nadhled.

Ani střídající Michal Kořének totiž branku neopevnil. Umožnil Plekancovi druhý zásah večera a padesátníkovi Jágrovi, aby se záhy po neproměněné šanci stáhl a pustil do hry třináctého forvarda Adama Brodeckiho. „Netuším, proč pak nehrál. Už tu není, asi je na hotelu,“ reagoval Plekanec u vítězné šatny.

Takže v pátek večer konec a extraliga dál na Kladně? Lídr Vejvodovy party nechce nic zakřiknout. „Hraje se na čtyři vítězné zápasy, ne na tři. Bavíme se o tom od začátku. Věřím, že máme natolik zkušené a rozumné kluky, že to chápou a budeme se na to dál soustředit,“ doufal kapitán vítězů, jenž zapsal bilanci 2+1. Sám ale řešil jiné. „Je důležité, že góly dávají i další naše lajny. Hrají výborně,“ chválil.

Zlín to ještě nezabalil. Má co napravovat. Nehodlá opustit baráž bez jediného dílčího triumfu. „Naděje umírá poslední,“ připomněl Kratochvíl. „Nedáme jim to zadarmo. Uděláme maximum. I pro fanoušky, kteří byli skvělí. Chci jim hrozně moc poděkovat,“ ocenil publikum. Trenérský tým dá hlavy dohromady a zkusí na silnějšího soupeře konečně vyzrát. „Musíme se nastavit jinak a vybouchat z hráčů ještě něco navíc,“ shrnul kouč Říha.

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:46. Kratochvíl Hosté: 03:26. Plekanec, 06:07. Filip, 17:45. Pytlík, 18:33. Indrák, 21:02. Ticháček, 31:52. Zikmund, 39:38. Plekanec Sestavy Domácí: Huf (22. Kořének) – Husa, Gazda (A), Novotný, Zbořil, Riedl, Suhrada, Burian – Kubiš (A), Sadovikov, Köhler (C) – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Sedláček, Mrázek – Heš, Hejcman, Pospíšil. Hosté: Brízgala (Bow) – Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Ticháček, Sotnieks – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš (A), Indrák – Michnáč, Filip, Zikmund (A) – Beran, Pytlík, Bláha – Brodecki. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Axman Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín