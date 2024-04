Opora Vsetína Klhůfek o baráži: Máme šanci, Kladno si nás nepřálo. Co Jágr?

V baráži nebudete mít ani jednou vyloženě domácí prostředí, musíte do azylu. Je to velká komplikace?

„Jsem z toho docela nešťastný. Fanoušci by si zasloužili baráž ve Vsetíně. Není to pro nás jednoduché. Na Lapači máme zázemí, budeme se muset přesouvat. Musíme se s tím nějak srovnat. Spousta fanoušků si za námi cestu najde, do Brna to není zas tak daleko. Spousta kluků od nás nehrála na extraligovém kluzišti. Třeba tam přijde euforie, sebevědomí. Možná nám to i pomůže. Určitě je možné, že se stadion vyprodá.“

Věříte si na Kladno?

„Rozhodně máme šanci, nepovažujeme se za nějaké outsidery. Kvality jsme dokázali se Zlínem, který má play off tým. A my jsme ho porazili 4:1 na zápasy. Na Vsetín se chodí s tím, že se vyhraje Chance liga a zabojuje se o extraligu. To se nám povedlo. Ale ještě není konec, tímto to nekončí. De facto to spíš začíná.“

Od příští středy vás ovšem čeká ještě vyšší level.

„Mezi extraligou a Chance ligou je rozdíl, ale když prohrajeme s Kladnem 0:4, co se stane? Přijde další den. Je to sport. Nevím, jestli s nimi dokážeme uhrát čtyři utkání, nebo jedno. Teď to neumím říct, ale určitě je budeme kousat. Myslím, že ani oni si nás moc nepřáli. Pomůže nám, že jsme měli po finále nějaký čas na odpočinek. Na druhou stranu, Kladno má volno už měsíc. Jsem moc šťastný, že se nám nikdo nezranil a jsme ready na baráž. Fyzicky bychom ji měli zvládnout.“

Čekáte v sestavě Rytířů legendárního Jaromíra Jágra?

„Rád bych si proti němu zahrál. Je to sen každého malého kluka. Už se mi to podařilo při působení v Chomutově, kdy jsme hráli proti Kladnu baráž. Je to nejlepší český hokejista v dějinách.“

Chutná triumf v Chance lize o to víc, že jste ve finále porazili sousední Zlín?

„Asi jo. Pro mě to určitě chutná víc. Měli jsme trošku jiný tým než loni. Pomohli nám „last minute“ posily, ty se fakt povedly. Machy (Machala), Zabu (Zabusovs), Matějka (Matějček). Všichni tihle kluci byli důležitým článkem. Navíc jsme hráli v kompletní sestavě. Chyběl Jandy (Jandus), ale ten má dlouhodobé zranění. Taky by nám pomohl.“