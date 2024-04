Smoleňáka pobavil „senzibil“ Vsetína: Že jsme si je nepřáli? Je úplně mimo

Posledních šest let byl zvyklý chystat se na boje o titul. Nyní Radek Smoleňák (37) finišuje přípravu na baráž o Tipsport extraligu, na kterou s Kladnem čeká dlouhých 45 dní. Nejen kapitán Rytířů podobné čekání ještě nezažil, navíc s týmem neodehrál jediné přípravné utkání. Byl překvapený, jak se mužstvo s pauzou popralo. „Myslel jsem si, že za dva týdny tady budeme jako tým duchů, ale za mě to bylo fajn,“ prozradil zkušený útočník. V rozhovoru pro iSport.cz smekl před soupeřem ze Vsetína za úspěšnou sezonou. Stihl si ovšem i rýpnout do Valachů za jejich tvrzení, že si je Středočeši nepřáli.

Čtyřicet pět dní dlouhé čekání na baráž se vám chýlí ke konci. Jak jste pauzu zvládal?

„Určitě to bylo dlouhý, hlavně psychicky. Nějaký ten cíl byl za spoustu dní a ty dny jsme si tady museli vyloženě oddřít. Nebylo to nic jednoduchého, ale jsem rád, že už to mám za sebou. A doufám, že už to nikdy zažívat nebudu.“

Byl velký nezvyk se připravit na boj o extraligu?

„Odehrál jsem dvě baráže ve Švédsku, kde to bylo ještě ostřejší, takže si myslím, že v mém věku už mě jen tak něco nepřekvapí.“

Rozdíl mezi přípravou na baráž a play off, na které jste zvyklejší, je ovšem velký, viďte?

„Když se chystáte na play off, máte max týden až deset dní. Tohle je fakt dlouhý a všechny tréninky musí mít nějakou hlavu a patu, zase tady nemůžeme lítat jako blázni od nevidím do nevidím. Načasování formy a navíc bez zápasů… Musí se to zkrátka nějak vymyslet, aby to šlo.“

A co jste tedy vymysleli?

„Dělali jsme úplně všechno. Tělocvična, posilky, na ledě… Všechno co šlo. Do toho máme kondičáka Tomáše Hornu, který k tomu taky přidal nějaké svoje nápady. Nějak jsme to mixovali, abychom byli fyzicky připravení.“