Slováček proti „svému“ Vsetínu: Pere se to ve mně. Hrňa už si pohár zvedl

Hokejisté Vsetína se radují z postupu do baráže o extraligu proti Kladnu • ČTK / Glück Dalibor

Obránce Ondřej Slováček se ve Vsetíně narodil a v tamním klubu vyrostl do dospělého hokeje • profimedia.cz

Kořeny a rodinné vazby musí jít stranou. V blížící se baráži o Tipsport extraligu ovšem nebude hráče, pro kterého by byl střet Kladna se Vsetínem pikantnější než pro Ondřeje Slováčka (29). Všechna čest ke Štěpánovi a Ondřeji Bláhovým v jejich bratrském souboji, ale obránce Rytířů se ve městě na Valašsku narodil a v tamním klubu vyrostl do dospělého hokeje. Nezastírá, že se to v něm před bojem o elitní příslušnost dost pere. „Jsme ale profíci. Budu tedy hrát a chci udržet Kladno v extralize,“ ujišťuje rychlonohý zadák v rozhovoru pro iSport.cz. Na velkou výzvu se těší.