Jágr nejstarší v historii! Překonal Howea, hned skóroval. Proč nastoupil?

Pokračuje v přepisování hokejové historie. Jaromír Jágr hraje za Rytíře Kladno ve druhém utkání baráže. A dokonce už skóroval! Stal se tak nejstarším hráčem v historii profesionálního hokeje, kdo dohrává sezonu, v níž už předtím naskočil. Překonal tím Gordieho Howea! Je mu totiž 52 let a 63 dní. Kdežto zámořské legendě bylo 52 let a 11 dní, když končil svoji misi v NHL v týmu Hartford Whalers. A hned ve druhé minutě dal Jágr gól a v baráži proti Vsetínu poslal tým do vedení.