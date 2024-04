Smoleňák o Jágrovi: Příběh pro Netflix. Až mi bude 52, půjdu dětem na ples

Až bude Radek Smoleňák stejně starý jako nyní Jaromír Jágr, řádit na ledě už jistě nebude. Kladenský kapitán (37) už má jiné plány. „Mým dvěma dětem půjdu na maturák,“ rozesmál novináře poté, co se hrající boss Rytířů stal nejstarším hráčem v historii profesionálních soutěží. Při prvním střídání dal navíc gól, což podle zkušeného útočníka Středočechům výrazně pomohlo k výhře 7:2 nad Vsetínem a vedení 2:0 na zápasy v baráži. Lídr Kladna si cení dvou důležitých kroků, blíž k záchraně v extralize se ale ještě nevidí. „Koukněte se na Spartu s Třincem,“ připomněl čerstvý historický obrat v play off.

Ve druhém zápase jste se tentokrát nehledali, ale rychle jste rozjeli gólovou show. Předpokládám, že potěšil takový start, že ano?

„Nevím, jestli to byla show. Pro nás je důležitý, že jsme začátek měli lepší než v prvním zápase. Měli jsme tam hodně šancí, abychom dali více gólů. Na druhou stranu i Vsetín mohl dát nějaké góly, takže pro fanoušky to asi bylo zábavný, ale my nemůžeme takhle nahoru dolů nějaký harakiri. Vyhráli jsme, je to super, ale určitě tam jsou nějaké věci, které tam nechceme vidět.“

Souhlasíte, že spouštěčem kladenské jízdy za druhým bodem v baráži byl rychlý gól Jaromíra Jágra?

„Gól na začátku byl hodně důležitý. Když ho dá Džegr, střídačku to samozřejmě povzbudí. Lidi to vidí a hned tím žijou. Je to jen dobře pro něj, protože tady makal a dal gól. Máte zase příběh pro Netflix.“ (směje se)

A vy víte, co budete dělat ve svých 52 letech?

„V dvaapadesáti letech půjdu na maturák mých dvou dětí. To vím přesně.“ (culí se)

Jágr se svým startem stal nejstarším hráčem, který kdy nastoupil v profesionální soutěži. Jaké pro vás bylo být u takového momentu?

„To je asi důležitější pro vás. Pro mě a tým je určitě důležitější, že jsme vyhráli. Tyhle věci jsou pro novináře a statistiky. Určitě je to pro něj velký ocenění.“

Řekl byste, že jsou dvě domácí výhry nad Vsetínem prvním krokem k záchraně extraligy?

„Určitě ne. Kdo hrál play off, ví, že i za stavu 3:0 není hotovo. Rozhodně jsme udělali důležitý dva kroky, za které jsme rádi, dýchá se nám trošku líp. Víme ale, že to v hokeji nic neznamená. Můžete se podívat na Spartu s Třincem.“

V zápase jste od Víta Jonáka dostal loktem pořádnou ránu do hlavy. Jak jste zásah viděl?

„Neviděl jsem to, trefil mi přímo loktem hlavu. Je to určitě něco, co v hokeji nechceme úplně vidět. Myslím si, že pán na Vysočině se na to určitě bude muset podívat, ale zároveň je to moje chyba. Musím vidět, že tam je a nepodíval jsem se. Vytrestal mě faulem, ale určitě je to moje chyba.“

V 50. minutě vám na střídačce přistál vsetínský bek Robin Staněk. Prozraďte, co jste mu říkal?

(směje se) „Už ani nevím. Chtěl tam vytrestat Slovyho (Ondřeje Slováčka) a on mu chytře uskočil. Každý takovýhle moment v sérii je fajn. Tým trošičku povzbudí. Myslím si, že bylo vidět, že jsme si k tomu všichni něco řekli.“

Už před baráží jste mi říkal, že jste rád, když ve Vsetíně vědí, co si v Kladně myslíte. Myslíte, že Valaši pořád tvrdí, že jste si je jako soupeře nepřáli?

„Jo tohle. (směje se) To tam řekl nějaký blázen. Nám je vcelku jedno, proti komu hrajeme. Víme samozřejmě, že Vsetín si to vybojoval a zasloužil za celou sezonu a my se s tím musíme popasovat. Co si kluci na druhé straně myslí, je jejich věc.“

Nyní se vypravíte do vsetínského azylu v Brně, kde má být plná hala. Co od dvojzápasu očekáváte?

„Těžký zápas. Úplně něco jiného než tady. Přijede tam celý Vsetín. Mají výborně fanoušky. Už jen doma jsme viděli, jak fandí a povzbuzují. Bude to další challenge pro nás. Spousta kluků před takovou atmosférou ještě nehrála. Uvidíme, jak se s tím popereme.“

Kladno nyní také hnala hala plná hlasitých fanoušků, ještě nedávno ale na stejném místě vedli tichý protest. Ceníte si, že v nejdůležitější chvíli se vrátili k podpoře týmu?

„Vyrostl jsem tady. Kladno je hokejové město, teď to ukazuje. Atmosféra je báječná, proto jsem se vrátil, chtěl jsem ji zažit. Na druhou stranu jsme fanoušky ze zimáku vyhnali svými výkony. Jediné, jak je sem můžeme vrátit a odvděčit se jim, že budeme hrát dobrý hokej a budou vidět, že lezeme po čtyřech, i když prohrajeme. Vždycky je fajn, když město žije hokejem, pak si mají lidé o čem povídat. My je tady chceme a potřebujeme je.“

