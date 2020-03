Růžička před play off: Velké zápasy hráčům závidím. Jak vyzrát na Vary? | iSport.cz

Do play off se Mountfield spíš dokulil, než aby docválal s hlavou nahoře. Strach z jeho síly? Podívejte se na posledních deset zápasů, vyhrál jen tři. Ne, aktuálně z něj hrůza nejde. Není proč, když si promítnete aktuální výkonnost. „Zkušení kluci čekají na velké zápasy, ty přichází teď,“ věří trenér Vladimír Růžička v rozhovoru pro iSport Premium před sérií proti Karlovým Varům. Jeho Hradec došel do finále Ligy mistrů, únorovou historii připomínají plakáty na chodbách. Kouč přemýšlel, jestli je spíš nestrhnout.

Je to spící obr, který čeká v předkole a může v play off šeredně pokousat špičku ligy. Tak vypadá jedna tvář Hradce, který bavil, jakým způsobem se dostal do finále Ligy mistrů. A nebo jen zívne, neprobere se a konec. Karlovy Vary ho utlumí svým nadšením. Oba scénáře jsou možné. Hradecký trenér Vladimír Růžička bude pracovat na tom, aby druhý nikoho ani nenapadl.

Při nástupu do klubu jste říkal, že hokej začíná až v březnu. Konečně to Hradec rozbalí i na domácí scéně?

„Hokej se v tomhle od ostatních sportů liší. Hrajete dvaapadesát kol. Když je zvládnete dobře, jenže vám nevyjde play off, tak vám každý řekne, že sezona sice dobrá, ale play off je teprve důležitý. Celou sezonu vám jedna špatná série může zhatit. Platí to i opačně.“

A tomu Hradec hodně věří?

„Neměli jsme nějakou oslňující sezonu. Nemá cenu říkat něco jiného. Ale věřím, že v play off můžeme zabrat.“

Jsou hráči, kteří dovedou zabrat právě v klíčovou chvíli. Máte je?

„Když si vzpomenu na Ligu mistrů, tak ano, tohle cítím. Věřím mužstvu, že přesně na tyhle věci naváže. Měli jsme tam hodně těžké zápasy a tým je zvládl.“

Na druhou stranu od finále Ligy mistrů jste z deseti utkání v lize sedmkrát prohráli. Klopýtali jste, dost věcí spíš nešlo, než šlo. Proč by se mělo všechno od pondělí změnit?

„Jednoduché to není, souhlasím. Určitě to není jen o nějakém lusknutí a