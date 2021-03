ONLINE + VIDEO: Olomouc vede 2:1 nad Plzní. Vítkovice - Kometa 1:1

Hradecký útočník Aleš Jergl se raduje z úvodního gólu play off • Pavel Mazáč / Sport

Hradečtí hokejisté slaví úspěšný vstup do předkola play off • Pavel Mazáč / Sport

Kapitán Hradce Králové Radek Smoleňák slaví s brankářem Markem Mazancem úspěšný vstup do předkola • Pavel Mazáč / Sport

Vrcholná fáze sezony hokejové extraligy začala! Do předkola Generali Česká play off skvěle vstoupil Hradec Králové, který pod vedením kouče Vladimíra Růžičky na úvod série vyhrál 2:0 nad Litvínovem. Plzeň po kanonádě 9:1 ze závěru základní části hraje znovu s Olomoucí. Brněnská Kometa hraje o čtvrtfinále proti velkému rivalovi z Vítkovic, na jehož ledě začíná sérii. Od 19.00 se Pardubice pouští do bitvy s Karlovými Vary. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.