ONLINE + VIDEO: Olomouc zarazila Plzeň, vyhrála 2:1. Dynamo - Vary 2:1

Hradečtí hokejisté slaví úspěšný vstup do předkola play off • Pavel Mazáč / Sport

Vrcholná fáze sezony hokejové extraligy začala! Do předkola Generali Česká play off skvěle vstoupil Hradec Králové, který pod vedením kouče Vladimíra Růžičky na úvod série vyhrál 2:0 nad Litvínovem. Parádní vítězství 2:1 si připsala Olomouc na ledě favorizované Plzně. Porážkou začala vyřazovací část Kometa Brno, u Vítkovic padla 1:2 v prodloužení. Od 19.00 se Pardubice pouští do bitvy s Karlovými Vary. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.

Růžičkova parta bezchybně, zářil brankář Mazanec

Domácí, kterým se vrátili do sestavy obránci Blain a Jank, se radovali z vedení už ve 3. minutě. Po deseti vteřinách potrestal Irvingovo vyloučení právě po Blainově přihrávce střelou z levého kruhu na bližší tyč Jergl. Při dalších nebezpečných situacích vytěsnil Godla Lvův pokus z pravé strany a v závaru po Smoleňově pokusu a Koukalově dorážce odvrátil puk z brankoviště rukou ležící Demel.

Při Nedomlelově vyloučení zabránil Lukešovi ve vyrovnání při zakončení z bezprostřední blízkosti Mazanec. Godla potom kryl Sklenářovu šanci a stihl také vypíchnout puk po přihrávce Zachara na Perreta v přečíslení. Před pauzou kryl Mazanec dva pokusy Hübla.

V úvodu druhé části ohrozili Godlu Sklenář a Orsava, na druhé straně neusměrnil před Mazancem puk přesně Hanzl. S průnikem neuspěl ani domácí Kelly Klíma a hradecké gólman zase vyrazil maskou ránu Látala. Godlu nepřekvapil po objetí branky Perret. Litvínov se ubránil při kuriózním vyloučení Lukeše. Hostující útočník byl natlačen dvířky na střídačku Hradce Králové a prošel z ní na vlastní, jeho tým dostal trest za špatné střídání.

Při signalizované výhodě stačili domácí vychýlit Hüblovu dorážku do odkryté branky. Při Pavlíkově trestu se stav nezměnil a stejně tak při pobytu hostující Jarůška na trestné lavici. Během oslabení mohl Litvínov vyrovnat. Látala v úniku fauloval Jank, ale Zdráhal při trestném střílení proti Mazancovi neuspěl. Potom zase odolal při tlaku Mountfieldu Godla.

Na startu třetí třetiny po Smoleňákově akci minul dorážející Koukal. Mountfield pevnou obranou středního pásma nepouštěl soupeře do šanci a ubránil se i při Graňákově trestu. V 52. minutě navíc Východočeši pojistili náskok, když se Jerglův pokus odrazil od zadního mantinelu a Kelly Klíma z pravé strany z úhlu překonal Godlu.

Hned vzápětí pomohla hostům po Lvově střele tyč. V 55. minutě nevyužil příležitost na snížení Pospíšil a stav se nezměnil ani při tlaku při závěrečné power play, v které hráli hosté po Jankově vyloučení dvě minuty i v šesti proti čtyřem.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Mountfield HK): „Do zápasu jsme měli dobrý vstup a podařilo se nám hned na počátku dát gól na 1:0 z přesilovky. Byl to typický zápas play off. Hodně se bojoval a bylo to hodně tvrdé utkání. Litvínov hrál velice dobře, s tím jsme počítali, umí rychlé protiútoky a prosadit se přes hráče jeden na jednoho. Mají hráče, kteří jsou šikovní kolem brány. Bylo to hodně vyrovnané. Vynikající výkon podal Marek Mazanec a kluci bojoval do poslední vteřiny, což je v play off strašně důležité. Je to první krok a potřebujeme tři.“

Vladimír Országh (Litvínov): „První třetina nebyla z naší strany úplně ideální. Možná byla poznamenaná rychlým gólem, který jsme dostali. Myslím, že ve druhé třetině jsme hru vyrovnali. Měli jsme některé velmi dobré šance a neproměnili jsme penaltu. Tam jsme měli vyrovnat. Ve třetí třetině už to domácí zavřeli a čekali na naší chybu. Ta přišla a dali na 2:0. Ještě nějaké šance jsme měli, ale nedokázali jsme se prosadit. Potřebujeme hrát daleko agresivněji a víc se tlačit do brány. Byl to vyrovnaný zápas, na zítra se připravíme znovu a budeme to chtít urvat. Prohráli jsme jednu malou bitvu, ale válka pokračuje.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 2:0. Mazanec kryl 38 střel. Hradec má první bod v sérii

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:19. Jergl, 51:34. Kelly Klíma Hosté: Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Jank – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Orsava, V. Růžička, J. Sklenář – M. Zachar, Lev, Perret – Smoleňák (C), Koukal, R. Pilař – J. Veselý. Hosté: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Demel, D. Zeman, Balinskis, Cibulskis, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – P. Svoboda, Gerhát, Látal – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – M. Havelka, Žejdl, Zygmunt. Rozhodčí Hodek, Pražák – Ganger, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Skvělý Káňa! Dvěma góly šokoval Gulašovo komando

Hosté vstoupili do utkání o poznání lépe než v posledním vzájemném měření sil. Již v páté minutě se až před Frodla prokličkoval uzdravený Tomeček, zakončil však slabě. Domácí nestíhali a jen díky dalšímu zákroku gólmana Frodla proti samostatnému úniku Káni odolali. Při vyloučení Kvasničky v 8. minutě už ale nejlepší střelec Hanáků v základní části Káňa otevřel střelou z pravého kruhu skóre.

Lépe bruslící hosté dále ovládali hru. Frodl jen s obtížemi vyrazil pokus Nahodila a přesilovkovou ránu Káni. Nedisciplinovanost Indiánů nepotrestal ani Klimek ranou bez přípravy z mezikruží. V závěru třetiny první náznak plzeňské šance prováhal Gulaš a domácí kapitán svým faulem pokazil i nadějnou početní výhodu čtyři na tři.

Záhy po pauze ve vlastním oslabení nepřekonal Konráda bekhendovým blafákem Eberle a vzápětí na druhé straně Nahodil trefil levou tyč. Ve 25. minutě se podruhé v utkání prosadil Káňa, když přesnou střelou do levého horního rohu zvýšil na 2:0. Rychle mohl během plzeňské přesilovky odpovědět Kodýtek, jeho pokus mířící do sítě ovšem dokázal na poslední chvíli odpálit Knotek a před polovinou utkání Mertl zblízka zamířil jen do pravé tyče.

Domácí ve snaze o kontaktní gól poté otevřeli hru, čehož hosté využívali k brejkům. Od pohromy Indiány při šancích Ostřížka, Nahodila a Kucsery uchránil jen pozorný Frodl.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Indiáni sice dostali soupeře konečně pod tlak, Straka však ve 47. minutě z dobré pozice napálil pouze pravou tyč a Kodýtek za chvíli v gólové příležitosti neprostřelil Konráda.

Po dlouhém přerušení kvůli výměně prasklého plexiskla už domácí v 53. minutě díky Kvasničkově dorážce Eberleho střely snížili. Pasivní Kohouti následně znervózněli a Musilův táhlý pokus zastavila levá tyč. Závěrečný plzeňský nápor podpořený power play již hosté přečkali a ujali se vedení v sérii.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „Nebyli jsme vůbec nachystaní, přestože jsme věděli do čeho jdeme. Bylo to v hlavě, kde převládla trošku přemotivovanost, což pro nás bylo spíše kontraproduktivní. Kluci nic nepodcenili, chtěli hodně a nakonec z toho nebylo nic. Nějakých padesát minut jsme nezvládli zareagovat. Dnes to byl slaboučký výkon. Z hlediska play off to od nás nemělo žádný drajv. Oni když vedou, tak se proti nim hraje těžko. V závěru jsme se dokázali nadechnout, ale už jsme nevyrovnali. Navíc jestli se nezlepšíme v disciplíně, tak nás to zabije. Zítra je druhý zápas a já garantuji, že se stoprocentně zlepšíme.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Myslím si, že celý zápas jsme podávali kvalitní výkon. V prvních dvou třetinách jsme byli i ofenzivně dobře naladění. Vytvořili jsme si spoustu střeleckých a brankových šancí. Bohužel jsme vedení nenavýšili. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát aktivně, ale domácí nás zatlačili. Jsme rádi, že jsme tu urvali první bod my. Chlapci si to velkou bojovností zasloužili. Po nedělním debaklu jsme si řekli, že každý zápas začíná za stavu 0:0. Připravili jsme se dobře takticky. Věděli jsme, co domácí hrají a myslím, že jsme dnes na ně vyzráli.“

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 1:2. Překvapivý výsledek, za hosty exceloval Káňa

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:06. Kvasnička Hosté: 07:17. J. Káňa, 24:38. J. Káňa Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Vráblík – P. Musil, Mertl (A), Gulaš (C) – Suchý, Kodýtek, Rob – Straka (A), Kracík, Malát – Dočekal, Přikryl, Eberle. Hosté: Konrád (Lukáš) – Rašner, Dujsík, Valenta, Škůrek, Švrček (C), A. Rutar – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Rozhodčí Hejduk, Pilný – Hynek, Kajínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Záskok Dolejš umlčel Muellera

Vítkovice do série nastoupily i se svým nejlepším kanonýrem Lakatošem, který poslední zápas nedohrál pro zranění a jeho účast byla nejistá, zato jim scházel zdravotně indisponovaný gólman Svoboda. A jeho zástupce Dolejš musel čelit vyložené šanci soupeře jako první. Hosté ve 12. minutě získali puk z vítkovického držení ve svém útočném pásmu, Bondra zůstal sám před brankou, ale nadvakrát jen nechal vyniknout Dolejše.

Zápas nesl všechny znaky úvodu play off - hodně soubojů, srážek před brankami, důraz na obranu a jen málo gólových šancí. Další významnější ohrožení Dolejše měl v 31. minutě na svědomí Mueller, ale i s jeho švihem si domácí brankář poradil.

Domácí sice byli střelecky aktivnější, ale první opravdovou šanci si připravili až v závěru druhé části. Werbik se nezadržitelně prodral kolem mantinelu a do přihrávky zpoza brány se mezi kruhy v čase 38:58 nechytatelně opřel obránce Kovář a otevřel účet série.

Ani první gól utkání na urputném charakteru partie vůbec nic nezměnil. Brno se sice tlačilo do ofenzívy, Vítkovice však bez potíží odolávaly a vypadalo to, že by zápas mohly zvládnout. Pět minut před koncem řádné doby ale nenápadnou akci v důležitý gól změnila Schneiderova teč po Zámorského nahození puku na branku.

Došlo tak na prodloužení, které však záhy skončilo. Hned první akce přinesla gól Vítkovic: Lakatošovo nahození ze středního pásma Vejmelka neudržel, Hruška puk vrátil před branku na Lakatoše, který blafákem rozhodl v čase 60:16.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Od začátku do konce to bylo velice vyrovnané utkání, v jehož závěru jsme byli šťastnější. Byla to velká taktická bitva, jsme rádi, že jsme se dostali do vedení. Zvládli jsme to dobře, co se týče disciplíny i taktiky. Vyhráli jsme první zápas, ale ve čtvrtek je nový den.“

Jiří Horáček (Kometa): „První utkání jsme prohráli, ale série se hraje na tři vítězné zápasy. Tohle utkání si rozebereme a něco pozměníme, abychom byli dobře nachystaní na druhý zápas a mohli se do Brna vrátit za stavu 1:1.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 2:1p. Velmi opatrný zápas rozhodl Lakatoš

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:58. L. Kovář, 60:16. Lakatoš Hosté: 54:31. Schneider Sestavy Domácí: Dolejš (Peksa) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, R. Polák (C), Koch, L. Kovář, R. Černý – Mallet, Flick, M. Kalus – L. Krenželok (A), Hruška, Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Bartejs, Holland, F. Král, Zámorský, Gulaši, Kučeřík, Svozil – Vincour, Rákos, Klepiš (A) – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Bondra, V. Němec, Schneider – Valský, Kusko, Šoustal. Rozhodčí Šindel, Pešina – Rampír, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Pardubice - Karlovy Vary