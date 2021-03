Byl válcován, ale přežil. Klouček spasil Dynamo. Kosticyn se stal hrozbou

Na časomíře svítilo číslo 1,5. Tolik sekund zbývalo do konce zápasu. Pardubický brankář Milan Klouček ležel na zemi a záda mu valchovalo pět hráčů. Klíčová zpráva? Puk zůstal pod ním. „Nic příjemného, to vám řeknu,“ usmál se gólman. „Ale jsem hlavně rád, že puk neprošel do brány. Prý mi trefil beton, ale úplně nevím. Jen jsem teda určitě cítil, že na sobě mám tak 300 kilo,“ komentoval svůj velký moment ze závěru zápasu.

Export z KHL Konstantin Barulin zůstal na lavičce. Nebyl to žádný šok, k tomuhle řešení sezona směřovala, Milan Klouček byl jistější, dostal i šanci v play off a Pardubice podržel. Karlovy Vary se v poslední třetině hnaly za vyrovnáním a těsně před koncem měly tutovku. „Kdybych to zvednul jen nad beton, bylo to v bráně. Bohužel se mi to nepovedlo,“ zamrzelo Jakuba Fleka.

Necelé dvě sekundy před koncem mohl zařídit prodloužení, Klouček tuhle naději ukradl. „Jo, on to měl skoro do prázdné. Nezbývá vám nic jiného než se natáhnout, co to jde. Snažil jsem se jít proti puku rukou, ale on mi trefil beton. Kluci mi pomohli, hodně to čistili. Přesně o tomhle ale play off je, tlačíte všechno do branky, takhle padají góly, jsem moc rád, že z tohohle nakonec nic nebylo,“ pochvaloval si brankář.

A další pardubická posila z KHL? Ta nakonec sehrála klíčovou roli. Kouč Richard Král v základní části přesně odhadl možnosti Andreje Kosticyna. Na puku je pořád silný, jenže nejlepší pardubické formace spíš zpomaluje, v mezihře je nevýrazný, není tak platný. Proto mu nastavil roli ve čtvrté formaci. Takže degradace? Ne, vraťte se zpátky, je silný na puku. Využití v přesilovkách se vyloženě nabízí, tak se i stalo. Se svými kombinačními schopnostmi, kdy dovede poslat rychle a přesně puk, ale nepožaduje se od něj vyloženě turbo pohyb, dovede plnit roli hrozby.

Přesně to se povedlo proti Energii v prvním utkání série. Člen čtvrté formace se překulil přes mantinel vždycky na přesilovku s první lajnou, za kterou chodí jako čtvrtý útočník. Fungovalo to v základní části a teď taky. Komando Z znovu udeřilo.

Tomáš Zohorna našel Kosticyna, který hlídkoval před brankou. Běloruský veterán pak po gólu na 2:0 udělal věc, která se u něj tak úplně často nevidí. Přestal se kabonit. Regulérně se na Zohornu v rámci děkovné řeči přímo na ledě usmál.

Nakonec tahle akce byla pro vývoj zápasu klíčová. Pardubice sice měly hlavně v první půlce zápasu dost šancí, ale rozbíjely se o Vladislava Habala. Brankář, který 10 měsíců nechytal a pomalu spřádal plány na angažmá v Sokolově, se v Karlových Varech objevil na konci ledna. Teď překvapivě začal play off a Filip Novotný zůstal na lavičce. Habal chytal výborně.

Jen jeho tým se dlouho nemohl dostat do svého tempa. Jakoby agresivita přišla až v poslední části. Tam to byly ty všudypřítomné Vary, které dohrávají souboje a jezdí jak splašené. Na vyrovnání ale nedosáhly. Klouček řekl NE, rozdáme si to zase příště.

