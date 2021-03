Vítkovice proti Kometě dřely na krev! Krenželok skočil proti puku i hlavou

Schytaly hromady ostrých ran, ale obávané přesilovky Komety, až na jednu, uhlídaly. To byl pro Vítkovice klíč ke druhému vítězství v předkole Generali Česká play off nad Brnem. Ostravané vyhráli 2:1 a v sérii hrané na tři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Třetí duel se hraje v sobotu v Brně.

Nejvíc dotlučený byl po bitvě s Kometou zkušený vítkovický útočník Lukáš Krenželok. Na svém těle ztlumil několik ran, ve 29. minutě ho Filip Král ostrou jedovkou trefil do hlavy. Puk ho naštěstí netrefil hranou. I tak byl ostřílený matador otřesený pořádně. Na lavičce musel ránu dlouho ledovat, po zápase mu obličej začal opuchat.

„Mám tam něco v obličeji a na noze,“ glosoval suše Krenželok. „Víc mě ale mrzí, že jsem sám udělal dva fauly, jeden úplně zbytečný, a dostali jsme z toho gól. To mi bylo hodně líto. Zbytečný faul a hned z toho byl trest.“

Kometa zatím z přesilovky udeřila jen jednou. Ve 44. minutě se trefil obránce Filip Král. Měla z nich ovšem řadu šancí. Jenže rány buď končily vedle, na tělech Ostravanů (Gewiese 4 bloky, Polák 3), nebo u brankáře Daniela Dolejše. Vítkovického gólmana ve 25. minutě zachránil i prudký odraz od levé tyčky. Když se o konstrukci opřel, aby se dostal do pohybu s kombinací Komety, brána vyskočila z úchytů. Nebýt toho, zakončoval by Jakub Klepiš po parádní přihrávce Petra Holíka do prázdné.

Vítkovice - Kometa: Svačina v pádu zvýšil náskok po práci Mikysky, 2:0

„Přesilovky Komety řešíme pořád,“ přitakal Krenželok. „Uhlídat Holíkovy přihrávky je těžké, má tam hodně variant. Když na něho vyrazíme, přehraje to jinam, je to složité. Máme i štěstí, gólman nám chytá výborně. Víme, že nesmíme faulovat, tentokrát ale bylo faulů strašně moc. Po gólu na 2:1 byla trošku panika, ale pak jsme další oslabení sehráli výborně. Další bod, jdeme dál.“

Zkušený útočník ocenil výbornou práci brankáře Daniela Dolejše. V prvním duelu pochytal 21 střel, ve druhém 36. „Chytá parádně, tohle stmeluje celý tým. Teď zregenerujeme a jdeme se připravit na další zápas. Nesmíme jim dát prostor, pohlídat si je. Věřit, že nějaký gól dáme a uhrajeme to.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 2:1. Dva góly domácích opět zkrotily hosty

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:36. Mallet, 31:26. Svačina Hosté: 43:44. F. Král Sestavy Domácí: Dolejš (Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Bartejs, Holland, Gulaši, Kučeřík – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Vincour, Rákos, Klepiš (A) – Plášek ml., Střondala, Schneider – Bondra, Kusko, Šoustal – Valský. Rozhodčí Hodek, Horák – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

