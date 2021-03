Z mola do extraligy! Brankář Peksa zaskočil po krvavém zranění

Až dosud se jeho jméno skloňovalo pouze v bulváru ohledně údajného románku s Lucií Vondráčkovou. Brankář Marek Peksa (31), druholigová pojistka Vítkovic z Šumperka, si poprvé zachytal extraligu. Po krvavém zranění Daniela Dolejše naskočil v první třetině pátého utkání předkola Generali ČP play off proti Kometě Brno. V bráně byl 4 minuty a 32 vteřin, čelil několika šancím a čtyřem střelám. Puk za svá záda napustil. A co víc, naskočil za stavu 0:1 a zpátky na lavici šel při vyrovnaném skóre 1:1.

Peksa přišel do Vítkovic místo nemocného brankáře Miroslava Svobody těsně před začátkem vyřazovacích bojů. V Šumperku letos odchytal 26 zápasů, připsal si jen čtyři výhry. Průměr inkasovaných branek měl poměrně divoký - 4,27 gólu na zápas.

„Je to šikovný gólman, sebevědomý,“ popsal bývalého parťáka obránce Petr Gewiese, který do Vítkovic přišel z Šumperku v prosinci. „V play off se může stát cokoliv, kdyby do brány musel, zvládl by to.“

Přesně to se i stalo. Ve 13. minutě sestřelil Dolejše ostrou dělovkou do masky útočník Dávid Bondra. Z vítkovického gólmana crčela krev, musel střídat. Zmizel v kabině na šití. A do brány šel Peksa. Poprvé v kariéře v nejvyšší soutěži.

Brňané se ho hned snažili zasypat střelami, řešil několik ošemetných situací. Úspěšně, gól nedostal. Také proto, že Tomáš Šoustal v největší šanci minul roh brány. Dolejš se na střídačku vrátil v 16. minutě, ale než stačil vystřídat, vyrovnal Petr Fridrich. Teprve poté se Peksa vrátil na lavičku a pod deku. Parťáci ho oslavně plácali po zádech, těžký záskok zvládl.

Gewiese na Peksu prozradil, že si v minulosti přivydělával jako model. „Sešlo se nám to slušně, já dřív pracoval na stavbě, Marek na molu,“ smál se Gewiese. „Kluk šikovná to je. Dělal fotky pro nějaké módní značky a myslím, že měl i přehlídku pro Osmanyho Laffitu.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:13. Fridrich Hosté: 00:47. Valský Sestavy Domácí: Dolejš (13.–18. Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Šoustal, Schneider. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Vítkovice - Kometa: Fridrich z nulového úhlu dokázal prostřelit Vejmelku, 1:1