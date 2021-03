Táhni do Šumperka, zedníku! Gewiese si užívá trash talk Komety

Přesně pro tyhle momenty hokej milují! Jediný zápas o bytí a nebytí. Poslední náboj v komoře. A pozornost fanoušků upřená na nervydrásající sérii předkola Generali ČP play off mezi Vítkovicemi a Kometou. Všechny předchozí bitvy skončily o gól, třikrát se prodlužovalo. V Ostravě se začíná v 19 hodin a hrát se může...až do rána. Žádné nájezdy, pěkně do rozhodnutí. „Jak říkají kluci v kabině, pro tyto momenty hokej hrajeme,“ těší se vítkovický obránce Petr Gewiese.

Pro osmadvacetiletého zadáka Vítkovic je bitva s Kometou speciální. Vyřazovací boje v elitní soutěži zažívá vůbec poprvé v kariéře. A hned takové drama. Ještě pár měsíců zpátky hrál druhou ligu za Šumperk a přivydělával si jako dělník na stavbě.

I na finální bitvu předkola, obrazně řečeno, hodlá natáhnout montérky a tvrdě makat. Na případný přesčas je s parťáky připravený. Svým způsobem si užívá i hecování soupeřů. „Kluci, co proti nám stojí, si mě i trošku víc dobírají. Že jsem zedník, který před chvílí přišel ze stavby a podobně. Tyhle trash talky si neberu. Naopak, spíš si je užívám. Že mě ti kluci kolem vůbec znají, to je pozitivní.“

Jak vypadá takový hokejový trash talk? Co vás třeba pobavilo nejvíc?

„Klasika - táhni do Šumperka, zedníku. Já se zasměju, mám z toho spíš legraci.“

Pro vás je to vůbec první zkušenost s vyřazovací částí v elitní soutěži. V jakém jste před rozhodující bitvou rozpoložení? Osobně i týmově.

„Těším se na to moc. Mé první play off, snažím se to užít. Jak říkají kluci v kabině, pro tyhle momenty hokej hrajeme. Pro takové zápasy, kde jde o všechno! Těším se já i celý tým. A věříme, že uspějeme.“

Jste nervózní?

„Kdybych řekl, že nervózní vůbec nejsem, to bych lhal. Zdravá nervozita je. Ta zdravá je vždycky potřeba. Přece jenom, mám zodpovědnost vůči celému týmu, vůči fanouškům, to je zátěž na psychiku. Snažím se být pozitivní a těšit se z toho.“

Ještě nedávno jste hrával druhou ligu a když jste v prosinci přišel na zkoušku do Vítkovic, byl jste prý jako ve snu. Už jste se probudil?

(usmívá se) „Snažím se, pořád je to skok. Vletíte do play off a ještě proti Kometě, kde jsou takoví hráči. Snažím se to brát stejně jako vždycky, je to jenom hokej. Všichni musíme udělat maximum, abychom vyhráli.“

V sérii už jste schytal hromadu ran, minule vás sundal Schneider loktem. Jak moc předkolo bolí?

„Bolí, ale to k play off patří. Já s tím počítal. Kluci, co proti nám stojí, si mě i trošku víc dobírají. Že jsem zedník, který před chvílí přišel ze stavby a podobně. Tyhle trash talky si neberu. Naopak, spíš si je užívám. Že mě ti kluci kolem vůbec znají, to je pozitivní. Tohle k play off patří, jeden tým se snaží rozhodit druhý. Na ledě i mimo.“

Jak ustát pátý zápas?

„Všechny zápasy jsou vyrovnané, rozhodují maličkosti. Kdo bude dokonalejší, ten vyhraje. Chyby, byť jenom malé, si nesmíme dovolit. Osobně si vyhrocené zápasy užívám. Pro mě to bylo vždycky lepší, člověka to vcucne. Pěkný zážitek.“

Brankář Miroslav Svoboda je nemocný a Danielu Dolejšovi kryje na střídačce záda Marek Peksa ze Šumperku. Toho jste doporučil vy?

„Já se to dozvěděl taky ráno v kabině, že přijede Marek dělat dvojku. Hned jsme se spojili, že bude bydlet u mě na bytě v Ostravě, aby nemusel být na hotelu. Jsem rád, že dostal šanci. I jako dvojka. Je to šikovný gólman. Sebevědomý. V play off se může stát cokoliv, kdyby do brány musel, zvládl by to.“

Že by případně zaskočil jako David Ayres, rolbař z Caroliny, v minulé sezoně NHL? Je stejný typ?

„Rolbař? Marek je spíš klasický model z mola. (usmívá se) Sešlo se nám to slušně, já dřív pracoval na stavbě, Marek na molu. Kluk šikovná to je. Dělal fotky pro nějaké módní značky a myslím, že měl i přehlídku pro Osmanyho Laffitu. Byl by to pěkný příběh, ale Dan Dolejš nás ohromně drží. Věřím, že i díky němu se přes Kometu dostaneme.“

