Ocelář Stránský o play off: Vítkovice by mě svazovaly. Vítá návrat Vrány

Elitní třinecké komando v čele s Petrem Vránou (uprostřed) a Šimonem Stránským (vpravo) nastoupí ve stejném složení i do play off • Michal Beránek / Sport

Elitní třinecká formace patří k nejúdernějším zbraním extraligy. V centru Petr Vrána, na křídlech Martin Růžička a Matěj Stránský. Ohromná ofenzivní síla. „Neměl jsem lepší lajnu v kariéře,“ má jasno Stránský. „Martin je výjimečný, dokazuje to celou kariéru. A Peťa to za nás všechno vydře, lítá nahoru dolů. Doplňujeme se, sedlo nám to. Proto se nám daří.“

Ve čtvrtfinále vás čeká Kometa, jaký je to ve vašich očích soupeř?

„Určitě těžký. Mají výbornou přesilovku, hodně zkušených hráčů, kteří si něčím prošli. Buď vyhráli titul tady, nebo v jiné lize, takže jsou zkušeným týmem. Nebude to jednoduché, ale my se musíme zaměřit na naši hru, a když budeme dělat, co máme, tak máme velkou šanci.“

Nechtěl jste si zahrát spíše proti Vítkovicím, kde jste hokejově vyrůstal?

„Spíš naopak, protože by mě to možná svazovalo. Byl bych nahecovaný až moc, takže za mě je Kometa lepší. Ale obecně jsme soupeře dopředu neřešili, bylo nám to jedno. My se soustředíme na sebe, teď se takticky připravíme na Kometu. A půjdeme na ni.“

Zmínil jste sílu soupeře v početní převaze, klasicky bude třeba držet disciplínu. Vy jste v základní části nasbíral nejvíc menších trestů. Budete se víc hlídat?

(usměje se) „Určitě. Musíme hrát bez faulů a zbytečných vyloučení, také trochu krotit emoce směrem k rozhodčím. Musíme si pomáhat, abychom nehráli pořád v oslabení. Za prvé bychom vypadli z tempa a za druhé mají opravdu dobrou přesilovku.“

V čem vidíte nejvetší nebezpečí u první lajny Komety? Kromě toho, že Mueller, Holík a Zaťovič spolu hrají dlouho?

„Dávají hodně gólů. Myslím si, že pět na pět je to vyrovnané, ale jak říkám, nebezpeční jsou hlavně v přesilovce.“

Kometa ví, jak na nás? To bych nerozebíral

Váš útok je na tom podobně, jak jste přivítal návrat centra Petra Vrány?

„Určitě hodně. Je náš kapitán, lídr, takže jsme strašně rádi a nemůžeme se dočkat, až vletíme na led všichni pohromadě.“

Když to vezmu přes osobní statistiky, tak vy jste vedení v tabulce střelců před finišujícím Peterem Muellerem uhájil, ovšem Martin Růžička o něj v kanadském bodování těsně přišel. Jste nažhavení i díky tomu?

(usměje se) „Nevím, jestli to Růža takhle řeší, já třeba ne. Jak jsem řekl, play off je nová soutěž, začíná se od nuly. Já osobně se s nikým nepřetahuji, snažím se soustředit na sebe, na tým, dávat góly. A když padají, jsem za to rád. Ale že bych chtěl vyloženě před sezonou vyhrát nejlepšího střelce, to se říct nedá.“

Kometu jste v sezoně čtyřikrát porazili. Brankář Karel Vejmelka přesto tvrdí, že vědí, jak na Třinec zahrát. Jak to vidíte?

„Já bych to nerozebíral. (usmívá se) Když to říká, asi si to tak i myslí. Co se odehrálo v sezoně, se maže. Musíme se soustředit na jeden zápas po druhém.“

Třinec bude opět sázet na vaše branky. Jak jste během pauzy udržoval střeleckou formu?

„Tak udržoval… Uvidíme v prvním zápase, jestli jsem ji udržel. Samozřejmě jsme trénovali celkem dost. Myslím, že jsme připraveni fyzicky i psychicky a uvidíme, jestli to tam bude padat. Když ne, tak doufám, že mě zastoupí jiní. Určitě budu ale chtít nějaký gól dát.“

Padalo vám to do správných míst v tréninku?

„Občas jo, občas ne, ale pár gólů jsem dal.“ (usmívá se)

Před rokem jste o play off přišli úplně, letos se celá sezona hraje bez diváků. Už jste si zvykli?

„Fanoušci chybí všem, bez diváků to není ono. Zvlášť v play off. Já tady ještě plnou halu během play off nezažil, z osobního hlediska mě to mrzí. Ale doba je taková, musíme se s tím poprat. Myslím, že jsme měli dost času během sezony si zvyknout, teď už je to jen na nás.“

