Šťastný perlil: Zohorna? Pošťuchuje, osekává, je docela zákeřnej...

Bruslaři válí! Mladá Boleslav vstoupila do čtvrtfinále play off proti Pardubicím nejlépe, jak mohla. Domácí duely zvládla jednoznačně 2:0 a 5:0. Na druhé výhře se v pátek jednou trefou podílel i jeí nejproduktivnější hráč ze základní části David Šťastný. V uvolněném rozpoložení pak dorazil na videorozhovor, kde už tradičně perlil. Popsal třeba, jak ho překvapil způsob hry Tomáše Zohorny či údiv nad progresem jeho spoluhráče Jakuba Kotaly.

Druhý duel vyhrála Mladá Boleslav 5:0. Dynamo ale kousalo více, než den předtím. „Výsledek vypadá jednoznačně, ale určitě to tak nebylo. Byl to strašně vyrovnaný zápas, strašně moc soubojů, bruslení. Jsme rádi, že se nám podařilo vstřelit první gól, což bylo důležitý. Zvládli jsme to, máme dva body z domácích utkání. Je to super,“ těšil se ze vstupu do série útočník, který v 50 zápasech základní části pobral 52 bodů (26+26).

Dvě výhry, žádný inkasovaný gól. Tak jste si asi představovali ideální start do série…

„Určitě, je to super! Sérii jsme začali výborně. Ale i Pardubice měly šance, nás výborně podržel gólman. Hráči, co brání oslabení, ho výborně odbránili. Všechno to do sebe zapadlo, zvládli jsme to bez obdrženého gólu. Pro nás super, ale do dalších zápasů jdeme s pokorou a doufám, že to zvládneme stejně.“

Druhý duel nabídl jinou podívanou, než byla k vidění ve čtvrtek. Pardubice se vám více vyrovnaly v pohybu, více kousaly. Sedí to?

„Jo, určitě. Byl to těžší zápas, oni strašně dohrávali souboje, byli o dost agresivnější. Na druhý zápas se určitě připravili líp, ale oba zápasy byly vyrovnané. Nám se podařilo vstřelit první gól v každém zápase, což vypadá, že je rozhodující v téhle sérii. V pátek byli agresivnější, měli větší tlak do brány. Bylo to těžší utkání.“

Taky už přišlo více potyček, třeba Tomáš Zohorna nebo Anthony Camara už mi přijdou celkem podráždění. Jak to vnímáte vy?

„Zohy je od začátku takovej… Ani jsem nevěděl, že je takovej hráč do play off. (usměje se) Pošťuchuje, osekává, je docela zákeřnej. Ale ono to k play off patří, takové souboje a potyčky budou čím dál víc. Takže jsme na to připravení a zvládneme to.“

Ještě na začátku sezony jste válel v útoku vedle jeho bratra Radima. Jste teď v kontaktu?

„Jo, psal jsem mu. Hned, jak jsme se dozvěděli, že dostaneme Pardubice, tak mi psal, že to budeme mít těžký. Po čtvrtečním zápase mi psal, že v pátek to budeme mít ještě o dost těžší. Večer mu zavolám a řeknu mu, že jsme to zvládli. Uvidíme, snad bude mít radost.“ (usměje se)

Prosadil jste se v přesilové hře pro vás typickou střelou, na konci druhé třetiny jste zvyšoval na 2:0. Ideální čas?

„Určitě, byl to důležitý gól na 2:0, což nám strašně pomohlo. V play off je jedno, kdo se prosadí. Hlavně že zápas urveme. Ale samozřejmě i pro mě osobně, pro sebevědomí, je to lepší, že se mi podařilo trefit. První zápas si mě docela hlídali, neměl jsem ani šanci na střelu. V pátek se mi to tam otevřelo, jsem rád, že to tam proletělo.“

Soupeři si vás jako největší hrozbu speciálně hlídají. Cítíte to taky tak?

„Nevím. Ve čtvrtek měli naši přesilovku dobře načtenou, hlídali si nás nahoře. Neměl jsem šanci ani vystřelit nebo tak. Teď se to otevřelo a padlo to tam, takže super.“

Skvělou práci před brankou odvedl Jakub Kotala. U vašeho gólu clonil Milanu Kloučkovi ve výhledu, ve třetí třetině tečoval střelu Joony Jääskeläinena a připsal si druhou trefu v utkání.

„Kuba Kotala je výbornej, ten jde strašně nahoru. Jsem ani nečekal, že bude tak dobrej. (směje se) Ne, to je sranda. Znám ho samozřejmě z tréninku. Ještě, než se dostal do sestavy, když nehrál, tak jsem viděl, jaké jsou jeho kvality. Poslední zápasy hraje opravdu výborně. Dělá to, co má. Navíc dává góly, takže výborná práce. Strašně ho chválím, výborný výkon!“

Mladá Boleslav - Pardubice: Kotala tečoval Jääskeläinenovu střelu. Domácí míří za další výhrou, 4:0

V první třetině jste uspěli s trenérskou výzvou, Pardubicím jste vzali vyrovnávající gól kvůli zahrání Andreje Kosticyna vysokou holí. Věřil jste, že branka nebude uznána?

„Ze střídačky jsem viděl, že byla vysoká. Upřímně jsem ale ani nevěděl, že se na tohle dá vzít výzva. Takže jsem ani netušil, na co jsme si výzvu vzali. Pak mi to tedy spoluhráči řekli, že to je na tohle. Říkal jsem si, že jo, přišlo mi, že měl hokejku vysoko. Takže když jsem zjistil, že se bude přezkoumávat tohle, tak jsem si myslel, že to neuznají.“

S čím pojedete do Pardubic?

„Určitě tam pojedeme s pokorou. Hrát stejně, jako jsme hráli doma. Bojovat, bruslit. Byl bych strašně rád, kdyby se to už ukončilo. Ale je to hokej, je to nevyzpytatelný. Určitě tam chceme získat aspoň bod. Je možné, že to tam třeba zvládneme. Zápasy tam budou určitě dvakrát tak těžší, než byly tady.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:31. Kotala, 39:42. Šťastný, 42:01. Cienciala, 49:08. Kotala, 52:20. Claireaux Hosté: Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Allen – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Klouček (Barulin) – Mikuš, Bučko, Vála, Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, T. Jelínek – R. Kousal, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, O. Roman, Tybor – Kusý, Pochobradský, A. Kosticyn. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva Hráno bez diváků diváků