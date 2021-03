Moták si na Spartě stěžoval: Pekelný led, který neklouzal. Výkon se mu líbil

Spartu poslal do vedení v první třetině Vladimír Sobotka • Pavel Mazáč (Sport)

Matěj Machovský začal play off na střídačce, přednost v brance dostal Alexander Salák • Pavel Mazáč (Sport)

Fanoušci Sparty si na play off připravili povedené choreo na tribunách O2 areny • Pavel Mazáč (Sport)

Úvodní duel se Spartou rozjeli s lehkým respektem. Podle trenéra olomouckých hokejistů Zdeňka Motáka začal jeho výběr první čtvrtfinálovou bitvu s Pražany (1:3) o něco hůř. Hanáci se ale do hry postupně dostávali i zásluhou nedisciplinovanosti soupeřů, kteří jim nabídli dost šancí v početní výhodě. Nicméně vyšla jen jedna. „Mrzí mě, že jsme vstřelili jen jednu branku. Výkon ale hodnotím kladně, určitě máme na co navázat,“ řekl zkušený kouč novinářům po zápase. Další souboj je na programu v neděli od 15 hodin.

Stejný šok, který v předkole Generali Česká play off naprosto zaskočil Plzeň, se Olomouci nepovedl. Proti Spartě se Moravanům nepovedlo vstřelit první gól utkání a naopak s mírným respektem k soupeři již ve třinácté minutě inkasovali. Vítěz základní části Tipsport extraligy měl hosty až do závěru druhé dvacetiminutovky slušně pod kontrolou i přes menší nerozehranost po čtrnáctidenní pauze.

„Z naší strany to bylo poměrně nervózní. Do předkola jsme šli na Plzeň rozehraní. Na Spartě bylo vidět, že nehrála dva týdny. My jsme nehráli týden, takže tam chyběla taková přesnost, asi v tom byl takový rozdíl. Nevstřelili jsme jako první branku, museli jsme zápas celou dobu dotahovat, A vstřelit jednu branku je na Spartu málo,“ hodnotil Zdeněk Moták úvod čtvrtfinálové série.

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 3:1. Vítězný vstup domácích do play off! Sobotka dal dva góly

Někdejšímu kouči Pražanů se v O2 aréně také nezdál stav ledové plochy. „Byl tam pekelný led, který vůbec neklouzal. Myslím si, že hráči toho teď musí mít dost,“ zdůraznil Moták. Olomoucký útočník Petr Strapáč přitom se hřištěm neměl problém. „Led byl stejný pro oba týmy, V tomhle bych úplně problém nehledal,“ dodal devětadvacetiletý forvard.

Domácí mužstvo ale začala lehce shazovat vyloučení, která Olomouci nabídla možnost srovnat krok. Vyrovnání se Hanákům podařilo v 38. minutě, tři vteřiny před koncem vyloučení sparťana Tomáše Dvořáka. Dělovku obránce Davida Škůrka tečoval Petr Kolouch stojící před brankářem Alexanderem Salákem. Dalšího gólu se však „Mora“ nedočkala. Pražané se ještě ve druhé třetině dostali zpět do vedení a první výhru v sérii si už pohlídali.

„Přesilovkový gól byl spíš z protiútoku, když jsme tečovali kotouč před brankářem domácích. Měli jsme dobře sehrané vzorce na přesilovku, byli jsme dostatečně variabilní, měli jsme zakončení, ale další branku jsme bohužel nevstřelili,“ litoval Moták. Olomoucký výkon ho však potěšil. „Podali jsme kvalitní, zodpovědný a taktický výkon. Doufám, že ve druhém utkání budeme ještě silnější.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:24. Sobotka, 39:15. Košťálek, 59:07. Sobotka Hosté: 37:08. Kolouch Sestavy Domácí: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele, Pech (A), Forman – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Lučan, Kis. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

