Sparta jede! Nula Saláka a potyčka v tunelu. Co bylo za výbuchem emocí?

Sobotní klid vystřídala nedělní bouře. Tvrdá hra, šarvátky na ledě. A nejen tam. O první přestávce se do sebe hráči Sparty a Olomouce pustili v tunelu při odchodu do šatny. Pěsti nelétaly, kladiva nebouchala. Tahanici se podařilo včas roztrhnout. „Emoce. Tohle k play off prostě patří,“ shodly se obě strany. Úroda byla po přívalu emocí stejná jako v prvním duelu. Sklidili Pražané. Vyhráli 2:0, stejným poměrem vedou i v celé čtvrtfinálové sérii.

Vše odhalily kamery televize O2 Sport. Při odchodu z ledu do šaten se po první třetině v útrobách stadionu strhla mela. „Ani nevím, jak to začalo. Něco se možná přetáhlo z ledu. Je to normální, hrajeme play off, tohle k tomu patří. Nebylo to nic velkého, jen trošku emoce. Jestli se nás oni snažili trochu rozhodit… Možná, nevím. My jsme ale na tohle připravení. V tvrdosti a všem jsme se jim vyrovnali,“ říkal po utkání útočník Sparty David Tomášek.

Sparta - Olomouc: Po první třetině se strhla drobná potyčka v útrobách O2 arény

Z domácí strany byl nejaktivnějším raubířem Jan Buchtele. S několika soupeři se držel za dres pod krkem. Rozhodčí se spolu s pořadateli snažili doutnající požár včas uhasit. A podařilo se jim to. Žádné rány vzduchem nesvištěly.

Co bylo spouštěčem výbuchu papiňáku? Žádná strana to příliš komentovat nechtěla. Podle informací deníku Sport však mělo jít o střet z konce úvodní dvacetiminutovky, kdy tvrdý hit inkasoval Lukáš Pech. Cestou ke kabinám si to pak hráči začali vyříkávat.

Do debaty se zapojil i olomoucký trenér Zdeněk Moták. „S masérem Pepou Tomou jsme si k tomu něco řekli. Známe se dlouhá léta, bylo to spíše v legraci a žertu. Že byla nějaká strkanice… vždyť to ke sportu patří, jsou to emoce. Někdy jsou správné, jindy trochu negativní,“ usmál se. „Byla to jen menší rozmíška. Odešlo se do šatny a tím to skončilo. Ani jedno mužstvo se nepotřebuje rvát někde v tunelu, oba se chceme soustředit na hru,“ přidal.

Hlavní sudí Robin Šír pak před druhou třetinou promluvil k oběma kapitánům Michalu Řepíkovi a Martinu Vyrůbalíkovi. „Teď to nebudeme nijak řešit. Byli bychom rádi, kdyby to nemělo dopad na další průběh utkání,“ řekl rozhodčí, který pak poprosil Řepíka, aby domácí po druhé části počkali, až odejde celý tým hostů do šatny a až pak je následovali. Trest nedostal nikdo. Podle regulí by se však týmy po cestě do šaten vůbec potkat neměly. Hlavní aktér Buchtele rozhovor po utkání odmítl.

Zatímco v prvním duelu žádné velké vášně neplanuly, v neděli to bylo jinak. „Ten sobotní zápas se hodnotí hůř, bylo to po dlouhé pauze. Je ale fakt, že teď to mělo větší grády. I my jsme byli více rozjetí, teď jsme se už opravdu dostali do toho play off tempa. Emoce zvedly úroveň zápasu,“ souhlasil Tomášek.

Fantastický výkon podali oba brankáři. Jak hostující Branislav Konrád, tak zejména v rudém dresu chytající Alexander Salák. Ve dvou utkáních inkasoval jedinkrát, v neděli získal premiérové čisté konto v českém play off ve své bohaté kariéře.

„Pro naše sebevědomí je jediný puk v naší síti skvělý, oni teď budou muset vymýšlet co dál, jak to změnit. Pro nás se ale nic nemění, musíme takhle odehrát ještě minimálně dva zápasy. Musíme takhle pokračovat a pokusit se to v Olomouci uzavřít,“ velí Tomášek, který se v neděli jednou trefil.

„Strašně těžko jsme se dostávali přes skvěle bránící domácí tým. Nějaké šance jsme měli, bohužel zakončení nás zlobí celou sezonu. Nicméně hrajeme dobře. Bojovně, poctivě. Zatím nám to tam ale nepadá, lusknutím prstu se to asi nezmění, budeme ale muset do příště vymyslet něco, co by Spartu trochu rozhodilo,“ ušklíbl se šibalsky kouč Moták.

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 2:0. Salák vynuloval Hanáky. Favorit získal druhý bod

