Kváča navázal na Hrachovinu. Každý večer mám doslova husí kůži, říká

Dva starty v play off, dvě výhry, jedno čisté konto. Lídr brankářských statistik ze základní části Petr Kváča si vychutnává premiérovou účast ve vyřazovacích bojích naplno. Liberecká jednička ale vlastně jede ve špičkovém módu v celém ročníku. „Bude to znít jako klišé, ale já si to neskutečně užívám,“ popsal po druhém triumfu proti Mountfieldu ve čtvrtfinálové sérii, která v pondělí pokračuje třetím duelem v Hradci (17:00, sledujte ONLINE přenos >>>).