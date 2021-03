Nakládal neřekl, co řval na Bruslaře, ale věří: Máme sílu to zvrátit

Jste teď naštvaný, jak všechno dopadlo?

„Prohráli jsme, takže pocity jsou špatný. Na druhou stranu, teď jsme hráli to, co jsme měli hrát první dva zápasy. Výkon byl dobrý, za mě jsme byli jednoznačně lepším týmem. Věřím, že na tohle navážeme, ještě k tomu něco přidáme a v úterý vyhrajeme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:29. Camara, 23:41. A. Kosticyn Hosté: 02:26. Jääskeläinen, 19:00. Kotala, 29:27. Šťastný, 59:29. Kotala Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – R. Kousal, O. Roman, Tybor – A. Kosticyn, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, Pochobradský, Kusý. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Pešina, Pražák – Brejcha, Zíka Stadion enteria arena

Je hodně frustrující, když i sám mluvíte o nejlepším zápase v sérii a stejně to bylo málo?

„Je, ale tenhle výsledek i souvisí s prvními dvěma zápasy. Svým způsobem jsme je odevzdali, nebyl to od nás výkon hodný play off a teď jsme na to doplatili. Jednoznačně jsme byli lepší, nechci vůbec snižovat kvalitu Boleslavi, má výborný tým, hraje chytře a dobře. Ale teď jsme měli vyhrát jednoznačně my. Jen to vidím tak, že u nich jsme urazili hokejové štěstí, a tak jsme si zápas museli protrpět. Vůbec si nepřipouštím, že bychom nevyhráli ve čtvrtém zápase.“

Dost inkasujete ve vlastním oslabení. Je to největší pardubická bolest v sérii?

„Není příjemný, když jim to tam z přesilovek spadne a my se při nich trápíme. Teď jsme aspoň už měli šance. Ale někdy to tak bývá. Víceméně to hodí na branku, propadne jim to tam. Ano, teď ve třetím zápase to udělali pěkně, ale doma dělali jedinou věc, házeli to na nás od modré. Někdy se to tak sejde. Babrat se v tom ale nemá smysl. Jediné, co můžu říct, tak že to v úterý protrhneme. A kdybychom nedali gól z přesilovky, dáme je v 5 na 5.“

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 2:4. Bruslaři přehráli Dynamo i potřetí, v úterý mohou dokonat postup

A není už trochu i v hlavě, že vás celkově stojí obrovské úsilí a dřinu, abyste dostali puk za Růžičku, zatímco Boleslav si dá dvě přihrávky, rozebere vás a dává puk do prázdné?

„V sérii s Karlovými Vary jsme dali 11 gólů. Nechci říct, že jsme ani nevěděli jak, ale taky tam spadlo všechno, na co jsme sáhli. V prvních dvou zápasech jsme teď byli úplně jaloví, nešli do branky s tím, že to opravdu urveme. Z Růžičky jsme udělali neskutečnýho brankáře, který vychytal dvě nuly v řadě. Ale zase už v sezoně jsme si nějaké vlny taky protrpěli. V pondělí jsme podali výkon, kterým jsme dokázali jedno: jsme zpátky.“

Máte sílu vyhrát čtyřikrát za sebou?

„Určitě ji máme. Nebude to jednoduché, ale věřím. Věřím, že čtvrtý zápas bude náš, pak uvidíme, co dál. Ale nikdo si tady nepřeje nic jiného než sérii zvrátit a zahrát si sedmý zápas.“

Po zápase jste něco křičel směrem k Radimu Rulíkovi na boleslavskou lavičku. Říkal jste mu tohle, že sedmý zápas uděláte?

„To nemůžu komentovat, co jsem říkal. (usměje se) Emoce tam byly na konci, oni něco řvali na mě, tak jsem jim to vracel. Prostě takové klasické pošťuchování.“

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE