V play off se to mydlí hlava nehlava, fotbalisti by se asi zbláznili, ví Moták

Hokejisté Olomouce senzačně vyřadili Plzeň a slaví postup do čtvrtfinále • ČTK / Peřina Luděk

Sparťané se tlačili do branky Branislava Konráda • Dominik Bakes / Sport

Zkušený a odpočatý Alexander Salák patří v úvodu play off k hlavním zbraním Sparty • Dominik Bakeš / Sport

Hokejisté Olomouce jsou krok od vyřazení v play off • ČTK / Peřina Luděk

Hokejisté Sparty dělí jediná výhra od postupu do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Olomoucké hokejisty dělí jediná porážka od vyřazení v play off • Michal Beránek / Sport

Po nedělním duelu v Praze prohlásil kouč Olomouce Zdeněk Moták, že má dva dny na to, aby na soupeře něco vymyslel. Mora se ve středu na svém ledě zvedla, a byť se Spartou i potřetí prohrála, předvedla sympatický výkon, na kterém chce stavět i dnes. Do očí od Hanáků nejvíce bila zejména zvýšená agresivita, od začátku se to před oběma brankami pořádně řezalo. Potyčky, šarvátky, provokace, to byla nedílná součást včerejšího utkání. Večer se dá v plecharéně očekávat to samé.

„Samozřejmě, je to play off a tam se to mydlí hlava nehlava. Navíc Sparta má vzadu čtyři velká hovada, rádi tvrdí muziku,“ mrknul olomoucký kouč Zdeněk Moták, když na důraz a strkanice padla řeč.

A nejen na ty...

„Kromě tvrdých soubojů jsou tam i kecy. Fotbalisti by se z toho s prominutím asi zbláznili. Jsou tam emoce, občas pustíte nějaké nepublikovatelné věci. Tak to má být, je to chlapské. Chytneme se pod krkem a radši se mastíme, než že bychom žalovali,“ doplnil a možná tím lehce vzpomenul na vyhrocené fotbalové utkání Slavie na půdě skotských Rangers.

Probíhají provokace i mezi střídačkami?

„Já tam nic nevypouštím, to nejde, ale znám trenéry, kteří se do toho umějí pustit. Kolegialita je na vysoké úrovni, necháváme to hráčům,“ usmál se.

Od Mory se dá v dnešním čtvrtém zápase série podobný přístup. Za velmi nepříznivého stavu 0:3 už není kam uhnout.

„Včera to byl náš nejlepší zápas, myslím, že nás porážka nesrazí dolů. Ještě ze sebe vydáme to nejlepší, co v nás je, a sérii vrátíme do Prahy,“ hlásil Moták.

„Hned jsem na klucích v kabině viděl, že chtějí jít do čtvrtečního zápasu na sto procent se všemi vlastnostmi, které je zdobí. Snad k tomu přidáme i branky a vyvarujeme se školáckých chyb,“ uzavřel trenér.

