Zábranský končí. Nahradí ho Kalous?! Bez komentáře, reagoval boss Komety

Byl to poslední zápas Libora Zábranského na střídačce Komety. Minimálně na rok. „Deklaroval jsem to už před minulou sezonou. Není to žádné veřejné tajemství. Oznámil jsem to i hráčům. Potřebuju si odpočinout, zastavit se a rozhlédnout se kolem,“ prohlásil brněnský kouč po vyřazení ve čtvrtfinále s Třincem za stavu 0:4 na zápasy. Podle informací iSport.cz se nástupcem stane Jiří Kalous, bývalý trenér Sparty či asistent u národního týmu.

Nahradí vás Jiří Kalous?

„Teď bez komentáře. Nemám nikoho podepsaného. Realizační tým jsem vyměnil už v průběhu sezony. Honza Zachrla má obrovský potenciál. Přemýšlím, že ho povýším. Ale že bych vám teď řekl, kdo bude hlavní trenér, to určitě ne. Máme pár rozjednaných věcí. Určitě nebudeme čekat na prvního května. Rozhodně zůstávají asistenti Jožka Kováčik a Jirka Horáček. Já jsem potřeba jinde. Vím, že mi bude trénování strašně chybět.“

Když přijde výkonnostní krize, stoupnete si zase zpátky na střídačku?

„To naprosto vylučuju. I když mi nejbližší okolí říká, že to nevydržím. Ne, nepůjdu dolů! Je to i v zájmu mého zdraví. Sezonu si musím odpočinout. Není špatné se někdy zastavit, trošku zvolnit a rozhlédnout se kolem. Do té pozice jsem se teď dostal. Třeba bude za tři roky stát nový barák a já budu na střídačce.“ (úsměv)

Co říkáte na rychlé vyřazení ve čtvrtfinále?

„Je to zkušenost. Nejsme zvyklí prohrát sérii 0:4. Musíme uznat sílu Třince. Hrál, co potřeboval. Byl lepší, hotovo. My jsme dělali žákovské chyby. To nekritizuju, ale konstatuju. Celá sezona byla a je divná.“

Čekal jste od mužstva víc?

„Když tu v říjnu totálně lítal covid, říkal jsem si, že by byl zázrak, kdybychom odehráli celou sezonu a udělali čtvrtfinále. To se nám povedlo. Samozřejmě, s jídlem roste chuť. Chtěli jsme jít dál. Jsme hrdí, jak to kluci s Vítkovicemi zvládli, ale Třinec je oproti nim strašně hokejový. Má moc šikovné hráče.“

Co vám udělalo radost?

„Jsme hrdí na naše mladé, jak to zvládli. Radek Kučeřík, Filip Král, Standa Svozil. Bohužel je předpoklad, že nám utečou. Filip má smlouvu v Torontu. Hrál fantasticky, troufnu si říct, že má reprezentační formu. Tím nechci nic podsouvat Filipu Pešánovi. Filip má obrovský potenciál a budoucnost. Svozka bude zase draftován vysoko. Uvidíme, jak tam dopadne Radek. Podle mě zvládl sezonu fantasticky. Ani já jsem to nečekal. V páté třídě jsem ho vybíral v Hodoníně. Pracuje na věcech, ve kterých je silný. Svozka je zase budoucí přesilovkový hráč.“

Čekáte, že to bude příště lepší?

„Doufám, že se vrátí diváci do hledišť. Nedokážu si představit, jak by fungovala ekonomika klubů bez příjmů ze vstupného. To by byla katastrofa. Věřím, že v září, v říjnu budou stadiony plné. Musíme zmírnit ty obrovské ekonomické dopady kvůli covidu. U nás je markantní výpadek ve výši padesát milionů korun. Čas ukáže, jak jste to ustáli. Chci moc poděkovat všem partnerům klubu. Teď musíme vyřešit kompenzace permanentkářům za to, že jsme neodehráli loni čtvrtfinále se Spartou.“

Je to tak, že v kádru dojde k razantním změnám?

„Jasně, že jo. Bude přestavba. S tím jsem od začátku počítal. Chtěl jsem vidět víc hráčů, podívat se na naše odchovance jako jsou Honza Süss, Matěj Svoboda. Potřeboval jsem vědět, jestli jim mám nabízet dlouhodobější smlouvy. Je to složitější proces. Hráči jako Ondra Němec, Filip Pyrochta nebo Ralfs Freibergs pro nás byli hodně nákladní.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 1:4. Hladký postup Ocelářů. Zábranského parta končí

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:33. Klepiš Hosté: 15:56. Rodewald, 21:33. M. Stránský, 25:01. Hrehorčák, 50:43. Hrehorčák Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Bartejs, Kučeřík, Zámorský, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Valský, Rákos, Schneider – Bondra, Střondala, Šoustal. Hosté: Kacetl (Honzík) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Jaroměřský, Freibergs, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – O. Kovařčík. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena

